HOME WOMEN WOMEN

Simak Kisah Guru Honorer yang Sukses Ubah Hidup lewat Shopee Affiliate dan Shopee Live

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |15:02 WIB
Simak Kisah Guru Honorer yang Sukses Ubah Hidup lewat Shopee Affiliate dan Shopee Live
Dini Nurul Islami, Content Creator dan Shopee Affiliate. (Foto: dok istimewa)




JAKARTA – Kisah inspiratif datang dari seorang guru honorer asal Tasikmalaya, Dini Nurul Islami memberikan perspektif berbeda bahwa keberhasilan bukanlah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja.

Lahir pada 1997, Dini, kerap sapanya, membuktikan bahwa rute menuju keberhasilan dapat ditempuh melalui kerja keras, konsistensi, bakat, dan semangat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik.

Berawal dari rasa ingin tahu terhadap potensi Affiliate, Dini memutuskan bergabung Shopee Affiliate Program pada 2021 yang kemudian fokus mengembangkan kemampuan sebagai kreator Shopee Live pada 2023.

Sejak saat itu, setiap langkahnya dipenuhi dengan ketekunan dan ambisi untuk membuktikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki potensi untuk menciptakan peluang dan kesuksesan versi mereka.

Meskipun sempat mengalami putus asa dalam dua tahun pertama karena minimnya followers di media sosial, semangatnya untuk terus berkarya dan memberikan inspirasi lebih besar dari segala rintangan.

Tidak melulu soal mencari popularitas, Dini, yang dikenal dengan konten review unik karena suara khas seraknya, berhasil mengantarkan dirinya mendapatkan penghasilan tambahan signifikan dengan nominal ratusan juta perminggu.

Bahkan konsistensinya, bisa memberikan training dan mempekerjakan lebih dari 10 pegawai. Tak sampai disitu, baru-baru ini lewat kanalnya @Dininrli berhasil masuk dalam nominasi Shopee LIVE Top Electronic Creator di Shopee Super Award 2023.

 

Dini Nurul Islami, Content Creator & Shopee Affiliate. (Foto: dok istimewa)

Dini Nurul Islami, Content Creator & Shopee Affiliate berbagi pengalaman, “Buat saya, kesuksesan bukan sekadar destinasi, tapi perjalanan penuh dedikasi dan semangat untuk terus berkembang.”

“Begitu pula kisah perjalanan saya semenjak memfokuskan diri bersama Shopee Affiliate Program dan Shopee Live yang ternyata membawa berkah luar biasa,” ujarnya.

      
