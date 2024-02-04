Sule Asik Joget Bareng Pacar Baru Santyka, Banjir Doa dari Netizen

HUBUNGAN asmara Sule dengan Santyka semakin hari kian mesra. Terbaru, Sule terlihat asik joget bareng sang kekasih Santyka. Momen tersebut diunggah oleh Sule dalam akun Instagram pribadinya @ferdinan_sule, Sabtu 3 Januari 2024.

Dalam video unggahan tersebut, Sule dan Santyka terlihat mengenakan outfit senada bak couple goals. Sule terlihat menggunakan kaos putih dipadukan dengan jeans hitam. Tidak lupa dirinya menggunakan bucket head hitam.

Sementara Santyka terlihat menggunakan blazer putih yang dipadukan dengan rok garis-garis hitam dan putih serta hijab pashmina hitam. Keduanya terlihat asyik berjoget dengan diiringi lagu DJ Panam yang berjudul DJ Melody Koplo x Jika Hanya Gurawan Kane.

Baik Sule maupun Santyka terlihat kompak saat berjoget menggerakkan badannya. Dalam kolom caption, Sule terlihat menambahkan caption romantis berupa emoji hati.

Momen joget Sule dan Santyka ini turut membuat netizen baper. Banyak yang mendoakan keduanya agar benar-benar berjodoh. Tidak hanya itu, Sule juga dinilai mendapatkan sosok kekasih yang lebih baik dibandingkan mantan istri sebelumnya.

“Semoga yang ini tidak sandiwara cinta sesaat. Kang sule orang baik semoga mendapatkan yang baik juga nggak kaya yangg onoh,” tulis @bey***.

“Kerenn dapat yang lebih cantik,” tulis @ani***.

“Moga yang ini bisa selamanya ya kang Sule,” tulis @sis***.

Sebagai informasi, hubungan antara Sule dan Santyka ini bermula dari aplikasi TikTok. Santyka ternyata sering menonton sule sejak dulu.