4 Gaya Manja Livy Renata di Ranjang, Bikin Salfok

PENAMPILAN Livy Renata memang kerap membuat netizen salfok alias salah fokus karena tampilannya yang menggoda. Salah satunya momen saat dia sedang liburan di Penang, Malaysia.

Alih-alih mengunggah foto pergi ke destinasi wisata, Livy Justru menunjukkan momen santainya saat berada di kamar hotel. Dalam foto tersebut Livy terlihat tengah bersantai di dalam kamar sambil menatap layar gadgetnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah gaya manjanya yang bikin netizen gemas.

"Cruisin'," tulis Livy dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @livyrenata.

Tampil seksi

Potret Livy saat pose di atas ranjang kamaer hotel. Dia terlihat memakai tanktop kuning dipadukan dengan mini skirt kuning aksen ruffle. Perempuan asal Surabaya ini nampak fokus menatap layar gadgetnya sambil memberikan ekspresi centil.

Gaya duckface

Pada foto selanjutnya Livy masih menatap serius ke arah gadget sambil memberikan ekspresi wajah duckface. Meski tidak melihat kamera, wajah gemas Livy begitu terlihat.

"Cantik banget," komen @preksayu***

"Bidadari tak bersayap," tambah @ichal***.