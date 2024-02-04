Apakah Parfum Bisa Kedaluwarsa? Ini Faktanya

APAKAH parfum bisa kedaluwarsa? Pertanyaan itu kerap membuat banyak orang penasaran, khususnya mereka yang mengoleksi banyak minyak wangi.

Nathasya selaku pengusaha parfum menjelaskan bahwa sebenarnya parfum juga memiliki tanggal kedaluwarsa. Namun, jangka waktu sebuah parfum mengalami kedaluwarsa memang cukup lama. Sebab biasanya parfum akan menggunakan pengawet parfum seperti vixatif.

Walaupun menggunakan pengawet, Nathasya menegaskan jika parfum tetap aman digunakan. Tidak akan melukai kulit menjadi iritasi atau membuat baju menjadi kuning.

“Aman aja pakai parfum yang ada pengawetnya,” kata Nathasya saat ditemui di gedung iNews beberapa waktu lalu.

Ketika sebuah parfum mengandung pengawet, biasanya akan bertahan dalam waktu satu sampai dua tahun. Tidak ada yang berubah secara fisik ketika parfum tersebut sudah kedaluwarsa.

“Berubah wangi, looks enggak. Cuma wanginya aja yang berubah,” tutur Nathasya.

Adapun perubahan wangi yang dimaksud yakni parfum yang aromanya sudah hilang atau parfum yang aromanya berubah menjadi bau apek. Namun, melalui kesempatan ini Nathasya mengingatkan jika aroma parfum juga bisa lebih cepat hilang kalau tidak ditutup dengan benar dan disimpan di bawah sinar matahari.

Karena dua hal tersebut membuat aroma parfum menguap. Untuk itu, Nathasya mengingatkan untuk selalu menutup parfum rapat-rapat.