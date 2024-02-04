Ahli Sarankan Anak Diajarkan Olahraga sejak Usia 1 Tahun, Ini Aktivitas yang Paling Tepat

MENGAJARKAN anak olahraga merupakan salah satu bentuk tindakan dari pencegahan kecelakaan. Menurut Dokter Spesialis Anak, dr Mesty Ariotedjo, Sp.A mengatakan olahraga yang dimaksudkan adalah berenang.

“Ini adalah olahraga pertama yang dianjurkan pada Si Kecil sejak anak usia satu tahun, dan jawabannya adalah berenang,” kata dr Mesty, dikutip dalam akun X miliknya @mestyariotedjo, Minggu (4/2/2024).

Hal itu lantaran satu dari 10 penyebab kematian kecelakaan yang ditimbulkan terbanyak terjadi pada kelompok usia 1-24 tahun. Bahkan WHO menyebut bahwa setiap 90 detik ada satu orang yang meninggal dunia akibat tenggelam.

Maka dari itu melakukan pemantauan terutama saat anak berada di lingkungan air seperti pantai atau kolam renang sangat dianjurkan. Langkah upaya tersebut berupa melakukan pandangan mata terus kepada anak, pastikan lingkungan keamanan kolam.

Bahkan American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan jika memiliki pagar agar memastikan ada pagar yang tidak bisa diakses oleh anak di sekitar kolam.

Lebih lanjut dengan membeberkan sejumlah manfaat lainnya yang dimiliki anak ketika memiliki kemampuan berenang setidaknya ada empat poin yang disampaikan oleh dr Mesty seperti mengoptimalkan perkembangan anak, menguatkan koordinasi dan fleksibilitas, meningkatkan stamina, dan membuat anak senang serta menenangkan.

“Namun kembali lagi kepada kesiapan anak dan juga kematangan emosional, perkembangan fisik, dan juga kenyamanan anak ya,” ucap dr Mesty.

Tidak hanya itu, kondisi ini juga didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyampaikan bahwa aktivitas di dalam air seperti berenang bermanfaat untuk menguatkan motorik anak. Sehingga dapat dikatakan berenang juga mampu menjadi bantuan terapi yang bisa relaksasi otot, dan membangun kekuatan otot.