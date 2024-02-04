Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ahli Sarankan Anak Diajarkan Olahraga sejak Usia 1 Tahun, Ini Aktivitas yang Paling Tepat

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:00 WIB
Ahli Sarankan Anak Diajarkan Olahraga sejak Usia 1 Tahun, Ini Aktivitas yang Paling Tepat
Olahraga yang cocok untuk anak usia 1 tahun. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGAJARKAN anak olahraga merupakan salah satu bentuk tindakan dari pencegahan kecelakaan. Menurut Dokter Spesialis Anak, dr Mesty Ariotedjo, Sp.A mengatakan olahraga yang dimaksudkan adalah berenang.

“Ini adalah olahraga pertama yang dianjurkan pada Si Kecil sejak anak usia satu tahun, dan jawabannya adalah berenang,” kata dr Mesty, dikutip dalam akun X miliknya @mestyariotedjo, Minggu (4/2/2024).

Hal itu lantaran satu dari 10 penyebab kematian kecelakaan yang ditimbulkan terbanyak terjadi pada kelompok usia 1-24 tahun. Bahkan WHO menyebut bahwa setiap 90 detik ada satu orang yang meninggal dunia akibat tenggelam.

Maka dari itu melakukan pemantauan terutama saat anak berada di lingkungan air seperti pantai atau kolam renang sangat dianjurkan. Langkah upaya tersebut berupa melakukan pandangan mata terus kepada anak, pastikan lingkungan keamanan kolam.

Olahraga anak

Bahkan American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan jika memiliki pagar agar memastikan ada pagar yang tidak bisa diakses oleh anak di sekitar kolam.

Lebih lanjut dengan membeberkan sejumlah manfaat lainnya yang dimiliki anak ketika memiliki kemampuan berenang setidaknya ada empat poin yang disampaikan oleh dr Mesty seperti mengoptimalkan perkembangan anak, menguatkan koordinasi dan fleksibilitas, meningkatkan stamina, dan membuat anak senang serta menenangkan.

“Namun kembali lagi kepada kesiapan anak dan juga kematangan emosional, perkembangan fisik, dan juga kenyamanan anak ya,” ucap dr Mesty.

Tidak hanya itu, kondisi ini juga didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyampaikan bahwa aktivitas di dalam air seperti berenang bermanfaat untuk menguatkan motorik anak. Sehingga dapat dikatakan berenang juga mampu menjadi bantuan terapi yang bisa relaksasi otot, dan membangun kekuatan otot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110/jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430/lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112/olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152102/lari-P2sJ_large.jpg
6 Tips Aman Berolahraga di Cuaca Dingin, Nomor 3 Penting Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151563/olahraga-fOGx_large.jpg
Ini Perbedaan Olahraga Hyrox dengan Crossfit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151513/lari-8B6p_large.jpg
6 Tips Mengatur Jadwal Olahraga Agar Konsisten
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement