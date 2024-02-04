Lalapan Mentah Memiliki Kandungan Bakteri Berbahaya untuk Tubuh? Ini Faktanya

KONSUMSI lalapan mentah dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak sesehat yang dibayangkan selama ini. Meskipun sayuran dinilai memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, tetapi ada hal yang perlu diperhatikan ketika ingin mengonsumsi makanan tersebut.

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan lalapan mentah bisa berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan pada tubuh. Sebab, mikroorganisme seperti Salmonella, E.Coli, Listeria, dan juga telur cacing bisa terdapat pada lalapan mentah.

Akibatnya, masalah kesehatan bisa dengan mudah timbul karena adanya bakteri tersebut.

“Nah tentunya ini tuh bisa menginfeksi saluran pencernaan yang bisa bikin kita mual muntah, diare, sakit kepala, demam dan lain-lain,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikToknya @nadialaydrus, Minggu (4/2/2024).