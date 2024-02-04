Kapan Waktu Terbaik bagi Wanita dan Pria untuk Olahraga? Ini Penjelasannya

AKTIVITAS olahraga tidak hanya dilakukan pagi hari, beberapa masyarakat juga kerap berolahraga menjelang sore ataupun malam usai pulang bekerja.

Akan tetapi, kapan waktu yang tepat untuk berolahraga? Apakah setiap waktu itu baik dan menimbulkan manfaat yang sama?

Menurut Perawat sekaligus Healthy Educator, Rizal Do beberapa penelitian mengatakan orang-orang yang melakukan olahraga di pagi hari akan merasakan tidur yang lebih nyenyak di malam hari. Selain itu kondisi terbangun di tengah malam juga menjadi berkurang, karena durasi tidur jadi lebih panjang.

Sedangkan pada seseorang yang melakukan olahraga menjelang sore atau malam sebetulnya juga masih mendapatkan manfaat yang sama. Hanya saja mereka akan lebih cepat pulas ketika tidur setiap kali merebahkan badan dan memiliki kepuasan tersendiri saat tidur.

“Nah, buat yang biasa olahraga sore atau malam, jadwal tidurnya jadi mundur gitu karena olahraganya. Tapi, meskipun mereka tidur lebih malem, kualitas tidurnya tetap oke karena cepat tidur dan jarang bangun,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Minggu (4/2/2024).

Hal ini menunjukkan bahwa olahraga ringan di waktu sore atau malam bisa menjadi pilihan baik terutama pada seseorang yang mengalami masalah tidur. Akan tetapi, jika ingin melakukan olahraga di waktu malam harus melakukan pembatasan waktu, yaitu sekitar empat jam sebelum tidur, atau bahkan sebaiknya olahraga dilakukan di waktu sore.

Rizal Do juga membeberkan data terkait pembagian dua kelompok olahraga, yang mana tertuju kepada kalangan wanita dan pria dengan hasilnya pun cukup menarik untuk diketahui keduanya. Rizal mengatakan pada wanita olahraga di pagi hari bisa mengurangi lemak tubuh dan darah tinggi lebih banyak, sehingga otot-otot bagian bawah tubuh akan terasa lebih kuat.

Sedangkan pada sore atau malam hari otot bagian atas akan menjadi lebih kuat dan memiliki power, tahan lama, serta cenderung berpengaruh membuat kualitas mood atau suasana hati lebih baik.