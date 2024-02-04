Miliki Jerawat di Kulit Kepala? Ini 5 Tips untuk Mengatasinya

PERMASALAHAN kulit kepala ternyata bisa membuat sebagian masyarakat dibuat tidak nyaman karena efek yang ditimbulkan. Tidak hanya gatal, ketombe, rambut rontok, tekstur kasar, dan keriting pun kerap kali menjadi permasalahan yang tiada henti untuk diselesaikan.

Dilansir dari laman STYLECRAZE Minggu, (3/2/2024) salah satu permasalah yang tidak kalah penting menjadi perhatian adalah jerawat di kulit kepala. Jika Anda pernah mengalami jerawat di kulit kepala, maka akan terasa sangat sakit.

Seperti diketahui, jerawat dapat terjadi ketika pori-pori kulit kepala tersumbat dengan zat eksternal seperti kotoran, minyak, dan bakteri. Ada banyak cara di mana jerawat kulit di kepala terjadi. Salah satunya yaitu penyumbatan pada pori-pori sehingga menyebabkan peradangan kulit dan mengundang bakteri untuk berkembang biak.

Beberapa bakteri dan jamur yang dapat memperburuk jerawat di kulit kepala adalah staphylococcus aureus, pseudomonas, molluscum contagiosum, dan propionibacterium acnes.

Sedangkan kebiasaan lain yang dapat memicu terjadinya jerawat di kulit kepala adalah kurangnya kebersihan diri untuk melakukan perawatan rambut, menggunakan produk rambut yang terlalu banyak minyak, dan mengabaikan tanda-tanda jerawat ringan dan sedang sehingga dibiarkan tanpa adanya pengobatan.

Mirip dengan jerawat di wajah atau tubuh, di area kulit kepala jerawat juga dapat bermanifestasi dalam bentuk komedo, komedo putih, papula, pustula, dan nodul. Beberapa jerawat ini akan meninggalkan bekas luka dan mencegah pertumbuhan rambut dari folikel di daerah itu.

Maka dari itu, jika ada jerawat yang di kulit kepala, dianjurkan untuk segera berkonsultasi kepada ahlinya. Cara pengobatan bisa diberikan secara tepat dan penyembuhan menjadi lebih cepat.

Lantas bagaimana cara mengobatinya?

Mulailah dengan mengikuti rutinitas perawatan rambut secara teratur dengan menggunakan shampo yang sesuai dengan jenis kulit kepala. Namun, jika Anda mencurigai salah satu perawatan rambut menyebabkan jerawat kulit kepala, maka cobalah agar menggantinya dengan merek lain.

Obat jerawat untuk kulit kepala dapat ditemukan dalam pilihan obat dan pengobatannya bisa dilakukan di rumah, tetapi terlebih dahulu Anda harus memastikan produk yang digunakan sudah tepat dan sudah pasti aman. Obat rumahan itu ialah cuka sari apel dan tea tree oil.