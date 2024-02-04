Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tingkatkan Persentase Harapan Hidup Masyarakat, Ganjar Komitmen Bakal Kembalikan Anggaran Kesehatan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |23:36 WIB
Tingkatkan Persentase Harapan Hidup Masyarakat, Ganjar Komitmen Bakal Kembalikan Anggaran Kesehatan
Ganjar Pranowo saat debat capres kelima 2024. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
CALON presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembalikan anggaran kesehatan yang pada tahun sebelumnya dipotong oleh pemerintah. Hal ini dilakukan demi meningkatkan presentase harapan hidup masyarakat Indonesia yang rendah.

Dalam debat capres kelima yang berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta pada Minggu (4/2/2024), Ganjar menanggapi pertanyaan panelis soal strategi dalam meningkatkan harapan hidup masyarakat Indonesia yang saat ini berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN.

Dia menyampaikan bahwa lima sampai 10 persen anggaran yang dipotong pada pemerintahan sebelumnya, akan dia kembalikan sepenuhnya bila berhasil terpilih. Menurutnya, pengembalian anggaran tersebut bisa berdampak besar pada peningkatan angka presentase harapan hidup.

Ganjar Pranowo

"Memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan musti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini musti dikembalikan. Angka lima sampai 10 persen menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan bisa jauh lebih baik," kata Ganjar.

Ganjar juga berkomitmen bakal memprioritaskan Program Satu Desa, Satu Faskes, dan Satu Nakes. Langkah itu dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.

Dia melanjutkan, pemerintahnya kelak akan juga memberikan pendampingan terhadap program kesehatan yang akan dijalankannya kelak. Termasuk menyiapkan dengan matang anggaran yang diperlukan.

