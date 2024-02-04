Ganjar Tak Setuju dengan Program Bagi Makan Gratis untuk Atasi Stunting, Ini Alasannya

CALON Presiden (Capres) Nomor Urut tiga, Ganjar Pranowo menyatakan tidak setuju dengan program bagi makan dan susu gratis untuk anak-anak yang diusung pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sikap itu ditegaskan Ganjar saat ditanya Prabowo terkait kesetujuannya terhadap bagi makan gratis untuk anak-anak dalam forum Debat Kelima Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).

"Apa bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak Indonesia? Untuk atasi stunting dan hilangkan miskin ekstrem dan hilangkan angka kematian ibu saat melahirkan," kata Prabowo.

Merespon itu, capres yang didukung Partai Perindo ini tegas menolak terhadap program Prabowo. Pasalnya, dia merasa memberi makan gratis untuk anak telah terlambat guna menangani masalah stunting.

"Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting saya sama sekali tidak setuju bapak, karena bapak terlambat," kata Ganjar.

Ganjar menegaskan, penanganan stunting harus dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan sang ibu. Untuk itu, dia merasa, pemberian gizi yang baik perlu diberikan kepada ibu guna menangani stunting.

BACA JUGA: Ganjar Jelaskan Pentingnya Upaya Preventif dan Promotif Terkait Kesehatan

"Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan ibunya yang dikasih gizi, kalau kemudian gizinya baik mereka lakukan check rutin, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat anaknya pertumbuhannya dilihat," tutur Ganjar.

"Kalau bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju, Pak. Nanti setelah itu dia akan lahir ibunya selamat karena diperiksa," katanya.