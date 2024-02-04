Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ganjar Minta Anggaran Kesehatan yang Terpotong dari APBN Dikembalikan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:53 WIB
Ganjar Minta Anggaran Kesehatan yang Terpotong dari APBN Dikembalikan
Ganjar Pranowo saat debat capres kelima. (Foto:Tangkapan Layar)
CALON Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyebut anggaran kesehatan dari APBN terpotong. Oleh sebab itu, dia menilai, anggaran kesehatan perlu dikembalikan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang baik.

Pernyataan itu dilontarkan Ganjar saat menjawab pertanyaan dari panelis terkait strategi untuk memprioritaskan anggaran guna meningkatkan program promotif dan preventif di sektor kesehatan. Ganjar pun menilai, peningkatan program promotif dan preventif bisa dimulai dari pengetahuan masyarakat terkait kesehatan.

Ganjar mengatakan masyarakat perlu olahraga, makan sehat dan menjaga kesehatan dari diri sendiri.

"Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan. Minimal untuk kita sendiri, olahraga, makan sehat, saya kira itu yang paling baik," kata Ganjar di forum Debat Kelima Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).

Ganjar Pranowo

Halaman:
1 2
      
