Ganjar Minta Peran Posyandu di Daerah Diperkuat, Ini Alasannya

CALON Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta agar peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah harus diperkuat. Jika Posyandu diperkuat maka akan meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat.

“Peran Posyandu peran Dasawisma peran Kelurahan RT itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada,” kata Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Lebih lanjut, Ganjar pun mengatakan Fasilitas Kesehatan sampai ke desa-desa seperti yang telah dia sampaikan dan menjadi program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 kali ini yakni satu Desa, satu Faskes, satu nakes.

Selain itu, Ganjar mengatakan bahwa anggaran kesehatan yang terpotong juga harus dikembalikan. Pasalnya, Undang-Undang sebelumnya sudah mengatur bahwa ada presentase dari anggaran untuk kesehatan diberikan terpotong harus dikembalikan untuk sektor kesehatan.