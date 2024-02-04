Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ganjar Jelaskan Pentingnya Upaya Preventif dan Promotif Terkait Kesehatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:20 WIB
Ganjar Jelaskan Pentingnya Upaya Preventif dan Promotif Terkait Kesehatan
Ganjar dan Mahfud MD. (Foto:Tangkapan Layar)
A
A
A

CALON Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya upaya preventif dan promotif soal kesehatan di Indonesia. Minimal, preventif dalam untuk diri sendiri.

“Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan mesti preventif dan promotif musti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri, berolahraga makan sehat, hidup bersih sehat. Saya kira itu yang paling baik,” kata Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Ganjar mengatakan pada tahap berikutnya memberikan Fasilitas Kesehatan sampai ke Desa-Desa seperti yang telah dia sampaikan yakni satu Desa, satu Faskes, satu nakes.

Meskipun, undang-undang sebelumnya sudah mengatur bahwa ada presentase dari anggaran untuk kesehatan diberikan terpotong harus dikembalikan untuk sektor kesehatan.

Ganjar Mahfud

“Angka lima sampai 10 persen menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka harus mendapatkan layanan kesehatan baik. Mereka harus mendapatkan hiburan yang baik. Budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka,” ujarnya.

Ganjar mengatakan keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik akan terpenuhi.

“Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan baik maka kami merasa nyaman senang dan hidup akan lebih panjang. Maka peran Posyandu peran Dasawisma peran Kelurahan RT itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/481/3071665/ridwan_kamil_suswono-WP4y_large.jpeg
Ridwan Kamil-Suswono Bakal Tingkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan dengan Pengadaan Peralatan Medis Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/481/3071626/pramono_rano-nbiJ_large.jpeg
Pramono Bakal Pangkas Antrean BPJS dan Buka Konseling 24 Jam, Jaga Kesehatan Mental Warga Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/481/3071623/dharma_pongrekun_kun_wardana-0utL_large.png
Misi Dharma-Kun di Bidang Kesehatan, Bakal Hadirkan Pengobatan Preventif bagi Warga Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/481/3050170/angka-kematian-bayi-di-indonesia-menurun-perbaikan-di-sektor-kesehatan-meningkat-signifikan-c2FbsBgGYJ.jpg
Angka Kematian Bayi di Indonesia Menurun, Perbaikan di Sektor Kesehatan Meningkat Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/481/3045453/program-ilp-resmi-diluncurkan-puskesmas-di-jakarta-bisa-beri-pelayanan-untuk-seluruh-siklus-hidup-zlky9sXVvM.jpg
Program ILP Resmi Diluncurkan, Puskesmas di Jakarta Bisa Beri Pelayanan untuk Seluruh Siklus Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/481/3039092/upaya-pemerintah-sukabumi-gencarkan-pencegahan-dan-penanggulangan-penyakit-zoonosis-dQ610Rdami.jpeg
Upaya Pemerintah Sukabumi Gencarkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement