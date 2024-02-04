Tentara Israel Serang Markas Bulan Sabit Merah dan Rumah Sakit

TENTARA Israel melakukan penyerangan ke Markas Besar Bulan Sabit Merah Palestina dan Rumah Sakit Al-Amal di Khan Younis, Jalur Gaza Selatan. Menurut laporan yang ada, pasukan Israel telah menuntut staf medis dan orang-orang yang terlantar di sana untuk mengosongkan gedung.

Dilansir dari laman Anadolu Agency, Minggu (4/2/2024) atas kejadian itu otoritas kesehatan Palestina berulang kali menuduh tentara Israel untuk menargetkan Rumah Sakit dan ambulans pada serangan mematikan 7 Oktober 2024 di jalur Gaza.

BACA JUGA: Pasukan Israel Bunuh 3 Orang Palestina dalam Serangan Rumah Sakit

Agresi militer Israel telah menewaskan 26.751 orang Palestina dan sebanyak 65.636 orang mengalami luka-luka. Kini, 85 persen penduduk Gaza mengungsi secara internal di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang akut. Sementara 60 Persen infrastruktur telah mengalami kerusakan dan hancur.

Tidak sampai di situ, kekejaman yang dilakukan tentara Israel terus berlanjut dengan menyergap dan mematikan tiga orang Palestina di Rumah Sakit Kota Jenin dengan menyamar sebagai staf medis dan warga sipil di Rumah Sakit tersebut.

“Pagi ini tiga pemuda menjadi martir oleh peluru pasukan penduduk (Israel) yang menyerbu Rumah Sakit Ibnu Sina di Jenin dan menembak mereka,” kata Kementerian Kesehatan di Ramallah, dikutip dalam laman Aljazeera.

Dari rekaman CCTV yang ada, terlihat sebanyak 12 personil tentara Israel menyamar dengan tiga orang diantaranya menggunakan pakaian wanita, dan dua berpakaian staf medis. Mereka terlihat sesekali mondar-mandir melalui koridor Rumah Sakit sambil membawa senapan serbu.