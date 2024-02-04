Jalur Pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu Buka Lagi, Cek Aturan Terbarunya!

KABAR baik bagi para pendaki dan pencinta alam. Jalur pendakian Cemoro Sewu kembali dibuka mulai tanggal 3 Februari 2023 pukul 07.00 WIB.

Keputusan itu diambil setelah melalui proses mitigasi yang dilakukan oleh Perhutani dan BPBD Magetan.

Hasil mitigasi tersebut menyatakan bahwa jalur pendakian tersebut telah aman untuk dilalui.

Sebelumnya, jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ditutup sejak 18 Januari 2024 lalu akibat cuaca ekstrem.

Penutupan saat itu dilakukan guna menjaga keselamatan para pendaki mengingat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan berpotensi membahayakan.

Gerbang Cemoro Sewu (Foto: Instagram/@dhian_hardjodisastro)

Setelah melalui proses mitigasi dan evaluasi yang cermat oleh pihak berwenang, termasuk Perhutani dan BPBD Magetan, akhirnya jalur pendakian tersebut dinyatakan aman dan dibuka kembali untuk umum.

Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendaki dan pecinta alam yang telah menantikan kesempatan untuk menjelajahi Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu.

Adapun dasar pertimbangan pembukaan ini ialah hasil BAP Mitigasi Jalur Pendakian Cemoro Sewu Pasca Cuaca Ekstrem dalam surat bernomor 001/042.3/BAP/LS/LWU/2024 tanggal 1 Februari 2024, yang telah melibatkan koordinasi Forkopimca Kecamatan Plaosan, Relawan Pecinta Gunung (PGL), dan Lembaga Masyarakat Desa Hargo Lawu (LMDH Argo Lawu).