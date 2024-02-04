Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jalur Pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu Buka Lagi, Cek Aturan Terbarunya!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |07:45 WIB
Jalur Pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu Buka Lagi, Cek Aturan Terbarunya!
Gerbang Cemoro Sewu (Foto: Instagram/@pgl_cemorosewu)
A
A
A

KABAR baik bagi para pendaki dan pencinta alam. Jalur pendakian Cemoro Sewu kembali dibuka mulai tanggal 3 Februari 2023 pukul 07.00 WIB.

Keputusan itu diambil setelah melalui proses mitigasi yang dilakukan oleh Perhutani dan BPBD Magetan.

Hasil mitigasi tersebut menyatakan bahwa jalur pendakian tersebut telah aman untuk dilalui.

Sebelumnya, jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ditutup sejak 18 Januari 2024 lalu akibat cuaca ekstrem.

Penutupan saat itu dilakukan guna menjaga keselamatan para pendaki mengingat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan berpotensi membahayakan.

Gerbang Cemoro Sewu

Gerbang Cemoro Sewu (Foto: Instagram/@dhian_hardjodisastro)

Setelah melalui proses mitigasi dan evaluasi yang cermat oleh pihak berwenang, termasuk Perhutani dan BPBD Magetan, akhirnya jalur pendakian tersebut dinyatakan aman dan dibuka kembali untuk umum.

Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendaki dan pecinta alam yang telah menantikan kesempatan untuk menjelajahi Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu.

Adapun dasar pertimbangan pembukaan ini ialah hasil BAP Mitigasi Jalur Pendakian Cemoro Sewu Pasca Cuaca Ekstrem dalam surat bernomor 001/042.3/BAP/LS/LWU/2024 tanggal 1 Februari 2024, yang telah melibatkan koordinasi Forkopimca Kecamatan Plaosan, Relawan Pecinta Gunung (PGL), dan Lembaga Masyarakat Desa Hargo Lawu (LMDH Argo Lawu).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121771/panorama_gunung_terindah_di_dunia_salah_satunya_gunung_fuji-tVjE_large.jpg
7 Panorama Gunung Terindah di Dunia, Salah Satunya Gunung Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121750/7_rekomendasi_gunung_di_indonesia_untuk_pendaki_pemula-ueUx_large.jpg
7 Rekomendasi Gunung di Indonesia untuk Pendaki Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/408/3071878/gunung_rinjani-eLli_large.jpg
5 Fakta Menarik Gunung Rinjani, Namanya Punya Arti: Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/408/3047410/puncak_gunung_rinjani-Jxjf_large.JPG
7 Gunung Paling Sering Jadi Destinasi Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035479/pria_naik_gunung_ditemani_2_guide_cilik-1sxT_large.JPG
Bukan Tour Guide Senior, Pria Ini Naik Gunung Ditemani 2 Bocah Warlok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/406/3009074/ngeyel-tolak-didampingi-pemandu-2-pendaki-mongolia-lenyap-di-gunung-everest-mzLgbGefRn.JPG
Ngeyel Tolak Didampingi Pemandu, 2 Pendaki Mongolia Lenyap di Gunung Everest
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement