HOME WOMEN FOOD

Marc Marquez Hindari Makanan Pedas saat di Jakarta, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |10:47 WIB
Marc Marquez Hindari Makanan Pedas saat di Jakarta, Ini Alasannya
Marc Marquez ngaku hindari makanan pedas di Jakarta. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JUARA dunia enam kali, Marc Marquez, menyempatkan diri berkunjung ke Jakarta sebelum melakoni shakedown test di Sirkuit Sepang, Malaysia. Selama berada di Indonesia, ia mengakui menghindari makanan pedas untuk mencegah masalah timbul selama tes.

Seperti diketahui, Marquez beberapa kali mengunjungi Indonesia dan telah mengetahui cita rasa makanan yang sebagian besar pedas. Oleh sebab itu, Marquez memilih makanan yang akan dikonsumsinya agar tetap bugar saat melakoni tes.

“Saya memang tidak suka makanan pedas, terutama sebelum tes (pramusim), karena malam ini kami akan terbang ke Malaysia. Sebelum tes, saya harus menyantap hidangan sehat dan tidak mengonsumsi makanan pedas agar tak ada masalah ketika tes,” ujar Marc Marquez di Jakarta, seperti dikutip dalam kanal YouTube Kemenparekraf.

Sang adik, Alex Marquez juga mengaku tak menyukai makanan pedas karena itu bisa mengganggu pencernaannya. Untuk itu, ia hanya menyantap makanan yang disediakan pihak hotel dan beruntung tidak ada yang bercita rasa pedas.

Marc dan Alex Marquez

“Kami menyantap sarapan continental tapi tak ada satupun yang pedas,” kata dua kali juara dunia Moto2 itu.

Kembali mengunjungi Indonesia, Marc Marquez mengaku senang karena merasa memiliki ikatan batin. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang spesial dengan keramahan masyarakatnya dan fan base MotoGP terbanyak di dunia.

“Kalian semua tahu, saya punya banyak penggemar di Indonesia. Saya selalu merasa senang setiap kali (datang ke sini). Saya pun menghabiskan waktu berlibur bersama pacar saya pada Desember. Saya ke Bali, ke Ubud bersama pacar saya, dan itu sangat menyenangkan,” kata Marc.

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu merasa balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, akan terasa seperti home race bagi Gresini Racing. Untuk itu, dia berjanji bakal mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi mencapai hasil terbaik di balapan tersebut.

