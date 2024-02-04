5 Inspirasi Outfit Imlek ala Sarwendah hingga Chelsea Olivia

PERAYAAN Imlek pada 10 Februari 2024 memang dinantikan suku Tionghoa. Perayaan Imlek pun kerap diperingati dengan berbagai hiasan serta pernak pernik serba merah.

Salah satunya yang gak boleh ketinggalan ialah outfit spesial Imlek. Nah, ada sederet inspirasi dari selebritis Tanah Air yang cocok dikenakan saat momen Imlek nanti, berikut beberapa outfit imlek seperti dilansir dari berbagai sumber.

Sandra Dewi

Pertama ada outfit nuansa merah dadi Sandra Dewi. Dress satu ini cocok dikenakan di momen perayaan Imlek saat kumpul bersama keluarga.

Dress tersebut juga memiliki nuansa hitam dan motif bunga di bagian atasnya. Bagian bawahnya terlihat bernuansa transparan namun memberikan kesan elegan pada penampilannya.

Sandra juga memadukan outfitnya ini dengan sepatu heels berwarna merah dengan riasan bold dan lipstik berwarna senada.

Sarwendah

Selanjutnya ada outfit dari Sarwendah. Istri Ruben Onsu ini nampak mengenakan long dress merah elegan dengan model long sleeve yang menawan.

Dress tersebut begitu unik dengan detail manik-manik di bagian dadanya dengan warna merah senada. Dress ini terlihat elegan namun tetap simple dan cocok dikenakan saat Imlek.

Chelsea Olivia

Ingin Imlek lebih simple dan kasual? Gaya Chelsea Olivia ini bisa kamu tiru lho!

Chelsea terlihat mengenakan midi dress bernuansa merah dan putih yang cocok untuk tema Imlek. Dress tersebut tetap terlihat feminin dengan aksen tali di bagian pinggang.

Selain simple, outfit in juga terasa nyaman dan bisa Anda kenakan untuk berkumpul hingga jalan-jalan bersama keluarga di momen Imlek.