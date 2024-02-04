Tampil Modis dengan Jaket Varsity Buatan Lokal, Ganjar Pranowo: Karya Anak Muda Keren!

CAPRES nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengaku bangga bisa kembali mengenakan outfit karya anak bangsa di debat Pilpres 2024. Seperti diketahui, Paslon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD tampil stylish dengan balutan jaket varsity dan sepatu kets casual produk lokal.

Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud kerap sukses tampil beda dalam panggung debat capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu. Menurut Ganjar, penampilannya dengan Mahfud tersebut bukan sebatas fesyen, tetapi membawa semangat kesetaraan dan dukungan pada industri lokal.

“Ya, ini keren karya anak muda kita. Jadi, kita pakai dalam debat,” ujar Ganjar.

Menurutnya, karya anak bangsa perlu mendapat apresiasi dan dukungan agar terus maju dan survive. Bahkan, bisa masuk ke pasar internasional.

“Produknya bagus dan layak untuk bersaing dengan produk-produk dari luar. Ini sesuai tema, dan kita bangga dengan produk-produk lokal,” tuturnya.

Sebagai informasi, di momen debat terakhir Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud mengenakan jaket perpaduan warna hitam dan putih merk Raw Type Riot. Jaket itu dilengkapi tulisan seluruh program unggulan sesuai dengan tema debat dan didesain secara eksentrik.

Diantaranya satu Keluarga Miskin satu Sarjana, satu Desa satu Faskes satu Nakes, hingga Bansos Pasti, KTP Sakti, 17 Juta Lapangan Kerja, Guru Ngaji dan Guru Agama Dapat Gaji, Buruh Naik Kelas dan sebagainya.

Bagian alas kaki juga tak kalah keren. Sepatu merk Marque yang dipakai menegaskan langkah pasti dan maju dengan tulisan 'sat set' dan 'tas tes'.

Sehingga Ganjar-Mahfud menjadi pusat perhatian di panggung debat Capres terakhir dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dan itulah serangkaian catatan kostum yang dikenakan Ganjar-Mahfud dalam momen debat.

Di debat pertama, Ganjar-Mahfud mengenakan baju kemeja berwarna putih, di mana kemeja Mahfud bertuliskan 'Tas-Tes', sedangkan Ganjar bertuliskan 'Sat-Set'. Berbeda dengan saat debat pertama, di debat kedua, Ganjar-Mahfud memakai baju adat.