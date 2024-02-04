Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ganjar-Mahfud Tampil Modis dengan Sepatu Sneaker di Debat Kelima Pilpres 2024, Karya Anak Bangsa!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:59 WIB
Ganjar-Mahfud Tampil Modis dengan Sepatu Sneaker di Debat Kelima Pilpres 2024, Karya Anak Bangsa!
Ganjar dan Mahfud kompak kenakan sepatu sneakers. (Foto: MPI/ Fiqri)
A
A
A

CAPRES dan Cawapres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sukses mencuri perhatian di momen Debat Kelima Pilpres 2024. Selain mengenakan Jaket Varsity (Universitas) berwarna kombinasi hitam dan putih, yang bertuliskan 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud, sepatu yang mereka kenakan juga tak kalah mencuri perhatian.

Ganjar-Mahfud terlihat kompak mengenakan sepatu sneakers berwarna hitam. Usut punya usut, sepatu tersebut juga merupakan karya anak bangsa, yakni jenama lokal asal Bandung, Marque.

Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra lantas mengungkapkan filosofi di balik sepatu dengan desain nan simpel, namun memberikan sentuhan modis pada penampilan itu.

Ganjar Mahfud

“Sepatu buatan jenama lokal Marquee ini juga merupakan simbol ajakan bagi masyarakat untuk melangkah bersama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, seiring semangat inovasi dan dedikasi anak bangsa,” ujar Karaniya.

Di momen debat kelima kali ini, Ganjar-Mahfud juga tampak kompak mengenakan Jaket Varsity (Universitas) berwarna kombinasi hitam dan putih, yang bertuliskan 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud.

Karaniya menyebut, jaket a’la universitas adalah wujud apresiasi Ganjar-Mahfud pada gelombang pernyataan sikap, yang diungkapkan para rektor, guru besar, dosen dari berbagai perguruan tinggi ternama, yang mendukung upaya bersama menjaga demokrasi, serta menegakkan etika dan moral dalam berpolitik.

Halaman:
1 2
      
