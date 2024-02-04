Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ganjar-Mahfud Kenakan Jaket Varsity di Debat Kelima Pilpres 2024, Ini Maknanya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:41 WIB
Ganjar-Mahfud Kenakan Jaket Varsity di Debat Kelima Pilpres 2024, Ini Maknanya!
Penampilan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kenakan jaket varsity. (Foto: tangkapan layar)
PASANGAN capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tampil berbeda di momen Debat Pilpres 2024. Di momen debat kelima kali ini, Ganjar-Mahfud tampak kompak mengenakan Jaket Varsity (Universitas) berwarna kombinasi hitam dan putih, yang bertuliskan 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud.

Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra lantas menjelaskan makna dan filosofi di balik outfit Ganjar-Mahfud di debat kali ini.

Karaniya menyebut, jaket a’la universitas adalah wujud apresiasi Ganjar-Mahfud pada gelombang pernyataan sikap yang diungkapkan para rektor, guru besar, dosen dari berbagai perguruan tinggi ternama, yang mendukung upaya bersama menjaga demokrasi, serta menegakkan etika dan moral dalam berpolitik.

“Mengenakan jaket varsity yang khas mahasiswa itu memberikan penjiwaan lebih pada Mas Ganjar, karena pada tema debat pamungkas ini,” ujar Karaniya.

Ganjar Pranowo dan Mahfud

“Mas Ganjar akan banyak membahas tentang masa depan sumber daya manusia (SDM), masa depan anak muda generasi penerus kita,” katanya.

Selain itu, Karaniya juga mengatakan, jaket varsity merupakan simbol prestasi, kehormatan, dan semangat tim. Dengan memakainya, Ganjar-Mahfud ingin menginspirasi masyarakat arti pentingnya kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Usut punya usut, jaket yang dikenakan paslon nomor urut 3 itu dibuat oleh jenama asal Kota Bandung, Raw Type Riot.

“Ini merupakan sebuah pilihan yang tak hanya soal gaya, juga komitmen pada karya anak bangsa. Karena Raw Type Riot ini ide kreasinya muncul dari mahasiswa di asrama kampus,” kata Karaniya.

Lebih lanjut, Karaniya mengatakan pemilihan jaket varsity Raw Type Riot menjadi bagian integral dari visi Ganjar-Mahfud untuk memajukan ekonomi kreatif dan memberikan peluang bagi para pelaku usaha di dalam negeri. Sejumlah program unggulan Ganjar-Mahfud juga tertera pada jaket itu dalam bentuk patch.

