Potret Aura Kasih Duduk Manis di Jendela Pakai Dress Hitam, Bikin NetNetizen Halu

AURA Kasih memang belakangan lebih fokus mengurus buah hatinya, Arabella. Meski demikian, Aura Kasih masih aktif di media sosial membagikan aktivisnya. Penampilan Aura Kasih pun tak jarang menjadi sorotan netizen.

Seperti pada postingan terbarunya, Aura Kasih nampak stylish memakai mini dress hitam dan sandal. Dalam foto itu dia terlihat duduk di dekat jendela sambil memegang buku dan menatap ke arah luar.

Dalam foto itu, Aura Kasih nampak menyapa para pengikutnya di Instagram. "Hei kamu," kata tulis Aura Kasih dalam keterangan fotonya.

Aura Kasih nampak cantik dengan rambut panjang digerai. Dia terlihat menambahkan aksesori gelang dan kalung pada penampilannya.

Pada foto selanjutnya, janda satu anak ini terlihat mirror selfie. Dia membawa sling bag putih pada penampilannya.

Gaya OOTD Aura Kasih ini mencuri perhatian. Sebab dia terlihat memamerkan body goalsnya yang aduhai.