Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Aura Kasih Duduk Manis di Jendela Pakai Dress Hitam, Bikin NetNetizen Halu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |06:07 WIB
Potret Aura Kasih Duduk Manis di Jendela Pakai Dress Hitam, Bikin NetNetizen Halu
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

AURA Kasih memang belakangan lebih fokus mengurus buah hatinya, Arabella. Meski demikian, Aura Kasih masih aktif di media sosial membagikan aktivisnya. Penampilan Aura Kasih pun tak jarang menjadi sorotan netizen.

Seperti pada postingan terbarunya, Aura Kasih nampak stylish memakai mini dress hitam dan sandal. Dalam foto itu dia terlihat duduk di dekat jendela sambil memegang buku dan menatap ke arah luar.

Aura Kasih

Dalam foto itu, Aura Kasih nampak menyapa para pengikutnya di Instagram. "Hei kamu," kata tulis Aura Kasih dalam keterangan fotonya.

Aura Kasih nampak cantik dengan rambut panjang digerai. Dia terlihat menambahkan aksesori gelang dan kalung pada penampilannya.

Aura Kasih

Pada foto selanjutnya, janda satu anak ini terlihat mirror selfie. Dia membawa sling bag putih pada penampilannya.

Gaya OOTD Aura Kasih ini mencuri perhatian. Sebab dia terlihat memamerkan body goalsnya yang aduhai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement