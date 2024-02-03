Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jena Dammaya Tampil Anggun dengan Dress Merah, Pamerkan Paha Mulus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |00:29 WIB
Jena Dammaya Tampil Anggun dengan Dress Merah, Pamerkan Paha Mulus
Jena Dammaya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENA Dammaya merupakan gamers yang cukup terkenal setelah bergabung di tim Recca eSports pada tahun 2020 silam. Selain sebagai gamers, Jena juga jadi brand ambassador beberapa produk dan seorang model.

Selain berparas cantik, penampilan perempuan berusia 23 tahun ini juga kerap mencuri perhatian. Sebab dia sering mengunggah foto-foto seksinya di Instagram. Seperti pada postingan terbarunya Jena nampak stunning memakai dress merah. Di foto ini nampak duduk santai di sofa sambil memamerkan paha mulusnya.

"Ajarin aku jokes dong biar aku lucu," tulis jena dalam keterangan fotonya. Berikut rangkumannya dari Instagram @jenadammaya.

Tampil stunning

Jena Dammaya

Potret jena tampil stunning memakai dress merah maroon. Dia terlihat duduk di sofa santai di sofa sambil tersenyum manis. Untuk tampilan rambutnya sendiri Jena memilih digerai.

Pamer paha mulus

Jena Dammaya

Pada foto selanjutnya Jena nampak menunjukkan ekspresi wajah bahagia sambil tertawa. Namun netizen justru salfok sama derasnya yang tersingkap sehingga paha mulusnya begitu terlihat.

"Mulus," kata @pelangi***

"Mulus banget itu paha," sambung @wardhana***

Pose duduk cantik

Jena Dammaya

Di foto ini Jena pose duduk cantik sambil melipat kaki. Dia pun nampak menyentuh area dagu dengan jarinya yang lentik. Untuk mempercantik tampilannya ia memilih menggunakan makeup berwarna nude.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078233/meyden-v7gR_large.jpg
Potret Gamer Cantik Meyden dengan Dress Vintage, Gayanya bak Noni Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076506/jena_dammaya-k2Sh_large.jpg
Gaya Jena Dammaya dengan Pose Centil, Tampil Seksi Pakai Crop Top Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053126/nita_vior-srBH_large.jpg
Tampilan Nita Vior dengan Kebaya Off Shoulder, Pancarkan Aura Cantik nan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/612/3037207/laura_ziphora-YaOb_large.jpg
Gaya Menggoda Gamer Cantik Laura Ziphora dengan Mini Dress Hitam, Pamerkan Kaki Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033670/angie_marcheria-lNdu_large.jpg
Transformasi Gamer Cantik Angie Marcheria dari Imut hingga Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3006962/potret-eca-aura-dengan-berbagai-tema-outfit-tetap-cantik-dan-menggemaskan-8Wrkb6bJG4.jpg
Potret Eca Aura dengan Berbagai Tema Outfit, Tetap Cantik dan Menggemaskan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement