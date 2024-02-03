Jena Dammaya Tampil Anggun dengan Dress Merah, Pamerkan Paha Mulus

JENA Dammaya merupakan gamers yang cukup terkenal setelah bergabung di tim Recca eSports pada tahun 2020 silam. Selain sebagai gamers, Jena juga jadi brand ambassador beberapa produk dan seorang model.

Selain berparas cantik, penampilan perempuan berusia 23 tahun ini juga kerap mencuri perhatian. Sebab dia sering mengunggah foto-foto seksinya di Instagram. Seperti pada postingan terbarunya Jena nampak stunning memakai dress merah. Di foto ini nampak duduk santai di sofa sambil memamerkan paha mulusnya.

"Ajarin aku jokes dong biar aku lucu," tulis jena dalam keterangan fotonya. Berikut rangkumannya dari Instagram @jenadammaya.

Tampil stunning

Potret jena tampil stunning memakai dress merah maroon. Dia terlihat duduk di sofa santai di sofa sambil tersenyum manis. Untuk tampilan rambutnya sendiri Jena memilih digerai.

Pamer paha mulus

Pada foto selanjutnya Jena nampak menunjukkan ekspresi wajah bahagia sambil tertawa. Namun netizen justru salfok sama derasnya yang tersingkap sehingga paha mulusnya begitu terlihat.

"Mulus," kata @pelangi***

"Mulus banget itu paha," sambung @wardhana***

Pose duduk cantik

Di foto ini Jena pose duduk cantik sambil melipat kaki. Dia pun nampak menyentuh area dagu dengan jarinya yang lentik. Untuk mempercantik tampilannya ia memilih menggunakan makeup berwarna nude.