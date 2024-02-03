Fakta Sedih di Balik Anniversary Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan

DI tengah kabar Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan, jejak digital kebersamaan keduanya saat masih harmonis menjadi suami-istri tak luput ikut jadi sorotan. Fakta lain terungkap, jika selama ini rumah tangga Ricis dan Ryan tak se-harmonis seperti yang ditampilkan di depan kamera.

Hal itu terkuak dari deskripsi yang ditulis oleh Ria Ricis di salah satu konten di kanal YouTube miliknya.

"LIVE - SURPRISE ULANG TAHUN PERNIKAHAN RICIS RYAN," tulis judul video di YouTube Ricis Official dikutip pada Sabtu (3/2/2024)

Video yang diunggah pada 19 November 2022 tersebut mendapat 26 ribu like dan sudah ditonton lebih dari 545 ribu kali. Semula, jika dilihat sekilas memang tidak ada yang janggal dari thumbnail video tersebut.

(Foto: Instagram @riaricis)

Sampai akhirnya Ria Ricis mengungkit soal perjuangannya membuat acara ulang tahun pernikahannya, seorang diri.