5 Momen Serunya Nia Ramadhani Hangout Bareng Teman Artis

POTRET kehidupan seorang Nia Ramadhani memang menarik untuk dikulik. Tidak hanya rumah tangganya dengan pengusaha tajir, tapi juga penampilannya yang stylish dan selalu bikin para netizen terpana.

Ibu tiga anak ini juga aktif di media sosial dan banyak memperlihatkan gaya hidup serta kesehariannya. Salah satunya momen saat dirinya tengah asyik hangout bareng sahabat dan juga rekan artis.

Seperti baru-baru ini Nia terlihat membagikan foto dirinya saat hangout sekaligus hadir di acara ulang tahun sahabatnya. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @ramadhaniabakrie, Sabtu (3/2/2024)

1. Ke pesta ulang tahun sahabat: Potret Nia Ramadhani saat menghadiri acara ulang tahun sahabat tercinta. Nia mengabadikan momen berdua dengan sahabatnya itu. Nia tampil kece dengan outfit hitam dan tampilan rambut digerai.

"Your day @gitajanu," tulis Nia dalam keterangan fotonya.

2. Gaya duckface: Ini Momen Nia foto bersama para sahabatnya yang terlihat sangat akrab saling merangkul. Nia nampak foto dengan gaya duckface. Penampilannya tak kalah dengan sang anak sulung, bak ABG seperti Mikhayla.