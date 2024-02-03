Ramai Video Dakwah Oki Setiana Dewi Soal Nasihat Rumah Tangga, Netizen: Urusin Adiknya Dulu

TENGAH viral beredar di jagat maya cuplikan video dakwah Oki Setiana Dewi tentang pernikahan, seiring dengan kasus perceraian sang adik, Ria Ricis yang tengah mencuat saat ini.

Dalam tayangan video tersebut, Oki mengingatkan agar seorang istri tidak membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain.

“Jangan membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan Instagram orang lain. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Jadi, jangan iri dengki dengan rumah tangga orang lain," ucap Oki Setiana Dewi dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Sabtu (1/2/2024)

Oki mengingatkan, setiap orang biasanya akan memasang foto terindah yang paling bahagia melalui sosial medianya. Termasuk ketika sedang bersama pasangannya.

Namun ia mengingat, di balik semua keindahan tersebut pasti kehidupannya pun terkadang ditimpa masalah.

"Tidak ada manusia tanpa masalah, semua orang pasti akan menaruh foto terindah di media sosialnya. Jadi jangan banding- bandingkan suami kita," tutur Oki lagi.