Musim Hujan, Ini 5 Tips Menjemur Cucian Tanpa Sinar Matahari

MUSIM hujan seperti sekarang, tak jarang membuat banyak orang khawatir dengan sejumlah kondisi sehari-hari termasuk soal cucian. Ya, pakaian yang dicuci perlu dijemur di bawah sinar matahari agar cepat kering dan tidak meninggalkan bau tak sedap atau apek.

Perkara cucian baju ini bisa jadi permasalahan yang bikin pusing banyak orang, lantaran cuaca yang mendung bahkan hujan deras. Pakaian pun jadi lembap lantaran tak terkena sinar matahari.

Tak perlu panik, karena sebetulnya ada beberapa cara untuk mengeringkan pakaian tanpa sinar matahari di saat musim hujan. Seperti apa tips mudahnya? Yuk simak dilansir The Guardian, Sabtu (3/2/2024)

1. Manfaatkan pengering: Cara pertama ialah menggunakan pengering mesin cuci dengan siklus putaran ekstra. Setelah mencuci, gunakan pengering di mesin cuci untuk menghilangkan kelembaban pada pakaian. Namun, Anda juga perlu berhati-hati lantaran ini dapat menyebabkan beberapa kain, seperti katun dan linen, menjadi kusut.

2. Pakai kipas angin: Kipas angin akan mengalirkan udara sejuk, sehingga membantu mengeringkan pakaian lebih cepat dan mencegah jamur. Caranya, bisa menggantung beberapa pakaian yang butuh dijemur, kemudian arahkan kipas angin ke pakaian tersebut.

Cara ini mampu mengurangi kelembapan pada pakaian dan membuatnya kering meski tanpa sinar matahari.

(Rizky Pradita Ananda)