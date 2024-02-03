Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Musim Hujan, Ini 5 Tips Menjemur Cucian Tanpa Sinar Matahari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |09:05 WIB
Musim Hujan, Ini 5 Tips Menjemur Cucian Tanpa Sinar Matahari
Tips menjemur cucian di musim hujan, (Foto: Freepik)
A
A
A

MUSIM hujan seperti sekarang, tak jarang membuat banyak orang khawatir dengan sejumlah kondisi sehari-hari termasuk soal cucian. Ya, pakaian yang dicuci perlu dijemur di bawah sinar matahari agar cepat kering dan tidak meninggalkan bau tak sedap atau apek.

Perkara cucian baju ini bisa jadi permasalahan yang bikin pusing banyak orang, lantaran cuaca yang mendung bahkan hujan deras. Pakaian pun jadi lembap lantaran tak terkena sinar matahari.

Tak perlu panik, karena sebetulnya ada beberapa cara untuk mengeringkan pakaian tanpa sinar matahari di saat musim hujan. Seperti apa tips mudahnya? Yuk simak dilansir The Guardian, Sabtu (3/2/2024)

1. Manfaatkan pengering: Cara pertama ialah menggunakan pengering mesin cuci dengan siklus putaran ekstra. Setelah mencuci, gunakan pengering di mesin cuci untuk menghilangkan kelembaban pada pakaian. Namun, Anda juga perlu berhati-hati lantaran ini dapat menyebabkan beberapa kain, seperti katun dan linen, menjadi kusut.

2. Pakai kipas angin: Kipas angin akan mengalirkan udara sejuk, sehingga membantu mengeringkan pakaian lebih cepat dan mencegah jamur. Caranya, bisa menggantung beberapa pakaian yang butuh dijemur, kemudian arahkan kipas angin ke pakaian tersebut.

Cara ini mampu mengurangi kelembapan pada pakaian dan membuatnya kering meski tanpa sinar matahari.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177948/hujan-HaKT_large.jpg
Hati-Hati Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik, Ini Bahayanya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156934/rumah-xE1P_large.jpeg
5 Tips Menjaga Rumah di Musim Hujan, Biar Enggak Jamuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153606/hujan-KUf4_large.jpg
5 Tips Usir Laron Tanpa Matikan Lampu saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152473/rumah-skWa_large.jpeg
5 Tips Mudah agar Rumah Tak Bocor saat Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151948/basah_kuyup_terkena_hujan_ini_5_trik_jitu_mengeringkan_pakaian_saat_digunakan-VvXc_large.jpg
Basah Kuyup Terkena Hujan, Ini 5 Trik Jitu Mengeringkan Pakaian saat Digunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030703/musim_hujan-2xrW_large.jpg
Mulai Sering Hujan Deras, Intip 5 Tips Mudah Cegah Rumah Bocor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement