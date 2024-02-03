Potret Cantik Krisdayanti di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud, Netizen: Menyala Mimi!

GELARAN Hajatan Rakyat Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud yang digelar pada hari ini, Sabtu (3/2/2024) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, juga ikut dihadiri oleh sejumlah artis sekaligus politikus Tanah Air, tidak terkecuali Krisdayanti.

Penampilannya yang memukau dan juga terlihat fresh nampak membuat banyak mata tertuju padanya. Momen itu pun terlihat di postingan sosial medianya, dengan ditemani Yuni Shara dan Basuki T Purnama, Krisdayanti memperlihatkan beberapa foto.

“Bersama yang kemarin viral, keren ko @basukibtp,” tulis Krisdayanti, dikutip dalam Instagram miliknya @krisdayantilemos, Sabtu (3/2/2024)

BACA JUGA: 4 Potret Cantik Prilly Latuconsina Berhijab saat Umrah

BACA JUGA: 5 Tips Cara Menyamarkan Tato dengan Makeup

Hadir di hajatan rakyat, KD tampil memukau dengan gaya makeup bold. Istri dari Raul Lemos itu membentuk alisnya dengan rapi menggunakan eyebrow. Sedangkan untuk mempertajam matanya ia menambahkan riasan pada bagian mata seperti eyeshadow smokey eyes serta softlens berwarna keabuan.

Nah, agar terlihat lebih bervolume dan juga hidup, pada bagian mata Krisdayanti menambahkan bulu mata palsu sebagai pelengkapnya, sehingga matanya menjadi semakin indah untuk dipandang.