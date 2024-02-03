Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cek Cara Pencegahan Infeksi Cacing Pita dari Hewan Ternak

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |18:16 WIB
Cek Cara Pencegahan Infeksi Cacing Pita dari Hewan Ternak
Infeksi cacing pita, (Foto: Mego-studio/Freepik)
A
A
A

TAHUKAH Anda kalau infeksi cacing pita atau penyakit taeniasisa atau sistiserkosis menurut WHO merupakan salah satu 17 “penyakit tropis terabaikan” yang menyerang masyarakat miskin di dunia?

Data menyebuykan diperkirakan 2,5 juta orang terinfeksi cacing pita, dan ada 50.000 kematian setiap tahunnya akibat serangan cacing pita pada sistem saraf pusat. Selain kejadian ini, sering dilaporkan gejala berat infeksi cacing pita berupa meningitis atau peradangan selaput meningen otak yang sering menyebabkan epilepsi dan dapat berakhir dengan kematian.

Penyakit ini digolongkan penyakit zoonosis karena ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Begitu bahayanya penyakit ini dan bersifat zoonosis, maka penanganan penyakit infeksi cacing pita perlu mendapat perhatian khusus.

Semakin mengkhawatirkan karena, penyakit infeksi yang bisa disebabkan dua jenis cacing pita yakni Taenia solium dan Taenia saginata. Taenia solium dengan inang antara babi, atau Taenia saginata inang antaranya sapi ini sebagian besar kasus pada umumnya adalah asimtomatik atau tanpa gejala. Meski memang ada beberapa penderita yang mengalami berbagai keluhan atau gejala.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
