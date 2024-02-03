Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Tiba-tiba Terbangun Jam 3 Pagi? Ini Cara Menguranginya

Chindy Aprilia , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |09:00 WIB
Sering Tiba-tiba Terbangun Jam 3 Pagi? Ini Cara Menguranginya
Sering terbangun dini hari, (Foto: Freepik)
A
A
A

KEBIASAAN tiba-tiba terbangun dari tidur pada dini hari seringkali dialami banyak orang. Biasanya kebanyakan orang mulai tiba-tiba terbangun dari tidurnya tersebut, saat waktu menunjukkan pukul tiga pagi.

Situasi suka tiba-tiba terbangun di jam 3 pagi, atau dini hari ini disebutkan sebetulnya bukanlah hal yang aneh. Hanya saja memang, kemungkinan kondisi ini dapat terjadi karena beberapa alasan yang mendasarinya.

Melansir Healthline, Sabtu (3/2/2024) pertama faktor yang menjadi penyebab dasar seseorang mengalami ini karena adanya stres, insomnia. Selain itu, bisa juga dipicu oleh konsumsi obat-obatan, dan kondisi kesehatan lainnya.

Pada kebanyakan kasus tentunya kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, karena bisa menyebabkan gangguan tidur seseorang terganggu dan berdampak pada aktivitas sehari-harinya.

Tidur malam sendiri terjadi pada beberapa siklus, nah siklus ini terjadi selama tujuh hingga sembilan jam yang biasanya dibutuhkan pada kalangan usia orang dewasa. Tahapan tersebut meliputi transisi dari terjaga ke tidur, tidur ringan, tidur nyenyak, dan tidur REM.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/483/3064927/8-posisi-tidur-rekomendasi-untuk-penyakit-darah-tinggi-hingga-sakit-punggung-2O4DtDRYb9.jpg
8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/483/3055687/pria-ini-bagikan-teknik-tidur-hanya-dalam-2-menit-ini-rahasianya-KLJphz6nST.jpg
Pria Ini Bagikan Teknik Tidur Hanya dalam 2 Menit, Ini Rahasianya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/483/3038758/jangan-biarkan-ngorok-merusak-kesehatan-anda-pesan-dari-gritte-agatha-dan-dr-andreas-GoTV0JMdad.jpg
Jangan Biarkan Ngorok Merusak Kesehatan Anda: Pesan dari Gritte Agatha dan Dr. Andreas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/612/3036738/tidur-UV9w_large.jpg
6 Faktor Penyebab Anda Kerap ke Toilet saat Tidur Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033356/risiko_buruk_tidur_pakai_lampu_menyala-a83H_large.jpg
Suka Tidur dengan Lampu Kamar Menyala? Waspada Dampak Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/483/2977254/kualitas-tidur-yang-buruk-pengaruhi-kesehatan-mental-dan-dismorfia-otot-kok-bisa-U7UUzwXJOt.jpg
Kualitas Tidur yang Buruk Pengaruhi Kesehatan Mental dan Dismorfia Otot, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement