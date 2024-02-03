Sering Tiba-tiba Terbangun Jam 3 Pagi? Ini Cara Menguranginya

KEBIASAAN tiba-tiba terbangun dari tidur pada dini hari seringkali dialami banyak orang. Biasanya kebanyakan orang mulai tiba-tiba terbangun dari tidurnya tersebut, saat waktu menunjukkan pukul tiga pagi.

Situasi suka tiba-tiba terbangun di jam 3 pagi, atau dini hari ini disebutkan sebetulnya bukanlah hal yang aneh. Hanya saja memang, kemungkinan kondisi ini dapat terjadi karena beberapa alasan yang mendasarinya.

Melansir Healthline, Sabtu (3/2/2024) pertama faktor yang menjadi penyebab dasar seseorang mengalami ini karena adanya stres, insomnia. Selain itu, bisa juga dipicu oleh konsumsi obat-obatan, dan kondisi kesehatan lainnya.

Pada kebanyakan kasus tentunya kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, karena bisa menyebabkan gangguan tidur seseorang terganggu dan berdampak pada aktivitas sehari-harinya.

Tidur malam sendiri terjadi pada beberapa siklus, nah siklus ini terjadi selama tujuh hingga sembilan jam yang biasanya dibutuhkan pada kalangan usia orang dewasa. Tahapan tersebut meliputi transisi dari terjaga ke tidur, tidur ringan, tidur nyenyak, dan tidur REM.