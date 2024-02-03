Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pemerataan Akses Kesehatan di Daerah, Kemenkes Bangun 4 RS Fokus Penyakit Berat

Chindy Aprilia , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |18:00 WIB
Pemerataan Akses Kesehatan di Daerah, Kemenkes Bangun 4 RS Fokus Penyakit Berat
Menkes Budi, (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
MENGUPAYAKAN lebih meratanya akses kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI baru-baru ini membangun empat rumah sakit (RS) baru yang akan menjadi sentra layanan kesehatan terlengkap.

Empat RS baru tersebut, diketahui dibangun khususnya untuk menangani kanker, jantung, stroke dan uronefrologi atau ginjal (KJSU), di empat Provinsi yakni RS UPT Vertikal Surabaya, Jawa Timur, RS UPT Vertikal Makassar, Sulawesi Selatan, RSV Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, dan RSV Jayapura, Papua.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.epid mengatakan Kemenkes berupaya terus untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat tidak akan merasa terabaikan.

“Kemenkes berkomitmen melayani kesehatan masyarakat, di mana tidak ada seorang pun akan merasa terabaikan dan ditinggalkan,” kata dr Nadia, dikutip dari keterangan resmi Kemenkes, Sabtu (3/2/2024)

