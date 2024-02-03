Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kondisi Kesehatan Atta Halilintar Pasca Operasi Pembengkakan Usus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |15:00 WIB
Kondisi Kesehatan Atta Halilintar Pasca Operasi Pembengkakan Usus
Kondisi kesehatan Atta Halilintar, (Foto: Instagram @attahalilintar)
A
A
A

ATTA Halilintar baru-baru ini mengalami masalah kesehatan, yang mengharuskan dirinya menjalani operasi terkait karena ada pembengkakan di bagian ususnya.

Pasca operasi, untungnya kini kondisi suami Aurel Hermansyah itu sudah beranjak membaik, bahkan kini Atta sudah mulai berlatih berjalan. Kondisi kesehatan teranyar Atta tersebut terungkap lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @attahalilintar.

Dalam video yang diunggah, ayah dua orang anak itu memperlihatkan dirinya tengah mencoba latihan berjalan sambil ditemani sang putri sulung, Ameena. Atta terlihat berlatih berjalan sambil memakai alat bantu tongkat.

 BACA JUGA:

"Nuntun papa latihan jalan," tulis Atta, dikutip Sabtu (3/2/2024)

(Foto: Instagram @attahalilintar) 

Sebagai ayah, Atta Halilintar merasa terharu dengan sikap sang putri, lantaran menurutnya Ameena sebetulnya tidak tega melihatnya kesakitan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
