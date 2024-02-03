Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bisa Mancing hingga Camping, Yuk Healing Sejenak di Pantai Wediombo Gunungkidul

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |16:30 WIB
Bisa Mancing hingga Camping, Yuk Healing Sejenak di Pantai Wediombo Gunungkidul
Pantai Wediombo, Gunungkidul, DIY (Foto: Instagram/@twagil)
A
A
A

PANTAI Wediombo, terletak di Gunungkidul, dekat perbatasan paling timur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Meski terletak di pinggiran, keindahan Pantai Wediombo nyatanya mampu bersaing dengan pesona pantai-pantai terkenal lainnya di Jogja, seperti Pantai Indrayanti.

Salah satu keunikan pantai ini terletak pada susunan batu karang yang membentang dari ujung ke ujung.

Menurut beberapa sumber, batu karang yang ada di Pantai Wediombo diduga merupakan bekas letusan gunung api purba. Lava yang membeku saat terkena air laut kemudian berubah menjadi batu karang yang tersebar di sepanjang pantai.

Nama Pantai Wediombo dapat diartikan sebagai pantai dengan pasir yang luas, menggabungkan kata 'wedi' untuk pasir dan 'ombo' untuk luas.

Pantai Wediombo

(Foto: Instagram/@shabrina.nurh_)

Pantai Wediombo bahkan termasuk dalam daftar 13 cagar alam dunia yang ditetapkan oleh UNESCO karena masih menjadi bagian dari Gunung Sewu.

Keindahan dan keseruan yang ditawarkan oleh Pantai Wediombo pasti akan membuat liburan Anda di Kota Gudeg menjadi lebih berkesan.

Lantas, bisa ngapain aja saat berkunjung ke Pantai Wediombo? Berikut ulasannya sebagaimana dikutip dari laman salsawisata.

Menikmati sunrise dan sunset

Pantai Wediombo menawarkan pemandangan yang indah dan sedikit berbeda dari kebanyakan pantai di selatan Jogja. Berbeda dengan pantai lain yang menghadap selatan, Pantai Wediombo menghadap ke barat, dengan garis pantai yang hampir lurus.

Pantai Wediombo

(Foto: Instagram/@shabrina.nurh_)

Keunikan ini membuat ombak dan angin di pantai ini cenderung lebih tenang daripada pantai lainnya. Anda dapat duduk santai di tepi pantai sambil menikmati suara deburan ombak yang menenangkan.

Di sekitar pesisir Pantai Wediombo, pohon-pohon rindang seperti pohon ketapang tumbuh subur, membuat suasana pantai yang teduh dan nyaman. Angin yang bertiup membuat daun-daun bergoyang.

Anda dapat menyaksikan momen matahari terbit maupun terbenam dengan sangat jelas. Pantai ini menjadi pilihan yang sempurna bagi anda yang ingin menikmati liburan tenang sambil bersantai di pinggir pantai.

