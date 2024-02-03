5 Aktivitas Seru Bisa Dilakukan di Pantai Drini, Menawan dengan Ombaknya yang Tenang

JIKA Anda mencari pantai yang masih alami di Yogyakarta, Pantai Drini adalah pilihan yang sempurna.

Pantai ini masih mempertahankan keasrian dan kealamian dengan pasir putihnya yang bersih serta panorama indah yang memukau.

Pantai Drini terkenal sebagai pantai dua sisi yang menawarkan pengalaman berbeda di setiap sisinya. Di tengah-tengah pantai, terdapat pulau karang besar yang dapat anda lewati melalui jembatan.

Pantai Drini berlokasi di Jalan Drini Timur, Wonosobo, Banjarejo, Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Jaraknya sekitar 65 km dari kawasan Malioboro dan sekitarnya atau kurang lebih 1,5 jam perjalanan.

Untuk mencapai lokasi, anda dapat memilih rute melalui Jalan Wonosari atau melalui daerah Imogiri sebagai jalur alternatif. Jika anda merasa bingung dengan jalur mana yang harus dipilih, anda dapat memanfaatkan navigasi dari Google Maps untuk memandu perjalanan.

Keindahan pantainya yang eksotis mampu bersaing dengan pantai-pantai populer lainnya, meskipun tidak terlalu banyak wisatawan yang mengunjunginya karena akses jalan yang terkadang tidak terlihat jelas di peta.

Saat tiba di pantai, anda akan terpesona oleh panorama luas yang menghadap Samudera Hindia.

Pulau karang di tengah-tengah pantai menjadi ciri khas unik Pantai Drini, yang juga menjadi asal usul sebutan 'pantai 2 sisi' karena menawarkan pesona berbeda di sisi barat dan timur.

(Foto: Instagram/@maulanaseptia)

Nama 'Drini' diperkirakan berasal dari tanaman Santigi yang tumbuh di sekitar pantai, yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai pohon Drini.

Pantai Drini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, anda dapat menemukan berbagai restoran atau rumah makan yang menyajikan makanan khas Jogja dan seafood segar dengan harga terjangkau di sekitar pantai.

Selain itu, tersedia juga fasilitas penginapan atau hotel untuk menghabiskan malam dengan nyaman.

Cukup sekali bayar, anda bisa bebas menjelajahi setiap pantai yang ada di sekitar area tersebut. Harga tiket masuk sebesar Rp10.000/orang. Belum termasuk biaya parkir sepeda motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000.

Berikut lima aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan saat berkunjung ke Pantai Drini, Gunungkidul.

1. Bermain air

Anda dapat menuju ke sisi barat pantai. Di sana, anda akan menemukan ombak yang cukup besar yang cocok untuk berselancar atau hanya bermain-main dengan ombak. sementara sisi timur cocok untuk berenang dengan tenang.