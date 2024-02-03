Intip Keindahan Ligota Beach, Perpaduan Eksotisme Pantai dan Sawah yang Sempurna

MANGGARAI Timur, Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki banyak pilihan destinasi wisata memukau. Salah satunya Pantai Ligot atau kerap disebut Ligota Beach.

Objek wisata ini mungkin belum begitu populer di telinga banyak orang, namun rupanya tidak kalah menyedot perhatian, karena keindahannya.

Pantai ini berada di Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong. Kini, pemerintah telah menetapkan desa ini sebagai desa wisata alias dewi.

Para wisatawan yang akan melancong ke Manggarai Timur, sebaiknya jangan lupa untuk berkunjung ke pantai yang cantik ini.

(Foto: Instagram/@rangkuh)

Sebab, di tempat wisata ini, pengunjung disuguhi panorama laut lepas. Yang membuat indah lagi, di tepi pantai terdapat hamparan sawah yang membuat pemandangan semakin sempurna.

Destinasi wisata ini dijamin akan membuat liburan kian berkesan. Keindahan alam yang ditawarkan oleh Pantai Ligota membuatnya menjadi destinasi yang sayang untuk dilewatkan bagi para penggemar wisata pantai.

Air laut yang jernih dengan pasir putihnya dikelilingi deretan batu nan kokoh menambah pesona pantai ini. Suara ombak yang menghantam bebatuan menciptakan suasana yang sejuk.