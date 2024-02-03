Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cara Menuju Pantai Glagah, sang Pemecah Ombak Terbaik di Kulonprogo

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |07:06 WIB
Cara Menuju Pantai Glagah, sang Pemecah Ombak Terbaik di Kulonprogo
Sunset di Pantai Glagah, Kulonprogo, DIY (Foto: Instagram/@irfa.senja)
A
A
A

PANTAI Glagah merupakan salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selain Parangtritis.

Letaknya berada di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, atau berjarak sekitar 40 kilometer (1 jam) perjalanan dari pusat Kota Yogyakarta.

Pantai Glagah bisa dijangkau dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Bagi Anda yang ingin ke sana bisa ambil arah Jalan Bantol menuju Bantul kemudian ke Jalan Srandakan hingga Glagah. Bisa juga diakses via Jalan Raya Wates-Purworejo.

Pantai Glagah, Kulonprogo

(Foto: Instagram/@fajar.nugroho1)

Pasir Pantai Glagah berwarna hitam eksotis dan mengandung besi. Di pantai ini terdapat kawasan gumuk pasir dengan rumput grinting dan laguna Glagah yang sangat luas terhampar untuk aktivitas perahu wisata, olah raga kano, kayak, berenang hingga memancing.

Selain itu, tersedia juga agrowisata buah naga, melon, semangka dan cabai yang dikelola oleh masyarakat.

Menelusuri tempat ini akan menambah pengalaman tersendiri bagi Anda, apalagi saat mengajak keluarga.

Bagi Anda yang ingin menjelajah Pantai Glagah ini, dapat menyewa sampan atau kapal kecil berbentuk bebek yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk menikmati pemandangan pantai secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
      
