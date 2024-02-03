Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Korsel Bangun Bianglala Tertinggi di Dunia Kalahkan London Eye, Begini Penampakannya!

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |19:42 WIB
Korsel Bangun Bianglala Tertinggi di Dunia Kalahkan London Eye, Begini Penampakannya!
Seoul Twin Eye, bianglala tertinggi di dunia yang akan dibangun di Korea Selatan (Foto: UNStudio/SWNS)
A
A
A

KOTA Seoul akan menjadi lokasi pembangunan bianglala raksasa bersejarah tanpa jari-jari. Berdiri setinggi hampir 600 kaki (182 meter) di atas ibu kota Korea Selatan, pembangunan wahana itu ditaksir mencapai USD769,28 juta atau setara Rp12 triliun.

Seoul Twin Eye yang pertama dari jenisnya menurut rencana akan mulai dibangun pada tahun 2028, menurut SWNS.

Wahana ini nantinya dapat menampung 1.400 orang secara bersamaan, dengan view panorama Sungai Han dan cakrawala kota memanjakan mata.

Kapasitas tersebut hampir dua kali lipat dari London Eye yang tingginya 443 kaki (135 meter), demikian menurut arsitek UNStudio.

Bagian desainnya yang paling menarik adalah bagaimana dua jalur terpisah yang terdiri dari 64 kapsul yang dapat menampung hingga 25 orang, dan akan berpotongan di bagian tengah mata dan tampak seperti untaian DNA.

Seoul Twin Eye

(Foto: UNStudio/SWNS)

Dengan desain seperti itu memberikan penumpang kesempatan untuk melihat dari sudut pandang dalam ataupun luar.

Di bawah Seoul Twin Eye ada kawasan hiburan yang diusulkan dengan ruang pameran, ruang pertunjukan, monorel, dan atraksi zip line untuk menambah pengalaman ekstra bagi pengunjung.

Atraksi yang berbasis di Peace Park ini juga akan melengkapi Stadion Seoul yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/408/3079617/pulau_jeju_eksplorasi_arsitektur_seni_dan_kuliner_di_surga_tropis_korea_selatan-6oLI_large.jpg
Pulau Jeju: Eksplorasi Arsitektur, Seni, dan Kuliner di Surga Tropis Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/301/3057686/gurita_hidup-xZGe_large.JPG
Ternyata Ini Alasan Mengapa Orang Korea Makan Gurita Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/406/3052295/ssireum-EnQ2_large.JPG
Mengenal Ssireum, Gulat Tradisional Khas Korea Berusia Ribuan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/18/3040698/ilustrasi-qXIu_large.jpg
Kebocoran Besar Ungkap Data dan Infomasi Agen-Agen Intelijen Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/612/3027635/populasi_korsel-19Qj_large.jpg
Populasi Penduduk Terus Anjlok, Pemerintah Korsel Siap Kasih Rp11 Juta ke Warga yang Mau Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/408/3018857/pulau_jeju-VGcU_large.jpg
3 Destinasi Wisata Populer Korea Selatan, Nomor 1 Surganya Para Pencinta Tteokbokki
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement