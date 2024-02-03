Korsel Bangun Bianglala Tertinggi di Dunia Kalahkan London Eye, Begini Penampakannya!

Seoul Twin Eye, bianglala tertinggi di dunia yang akan dibangun di Korea Selatan (Foto: UNStudio/SWNS)

KOTA Seoul akan menjadi lokasi pembangunan bianglala raksasa bersejarah tanpa jari-jari. Berdiri setinggi hampir 600 kaki (182 meter) di atas ibu kota Korea Selatan, pembangunan wahana itu ditaksir mencapai USD769,28 juta atau setara Rp12 triliun.

Seoul Twin Eye yang pertama dari jenisnya menurut rencana akan mulai dibangun pada tahun 2028, menurut SWNS.

Wahana ini nantinya dapat menampung 1.400 orang secara bersamaan, dengan view panorama Sungai Han dan cakrawala kota memanjakan mata.

Kapasitas tersebut hampir dua kali lipat dari London Eye yang tingginya 443 kaki (135 meter), demikian menurut arsitek UNStudio.

Bagian desainnya yang paling menarik adalah bagaimana dua jalur terpisah yang terdiri dari 64 kapsul yang dapat menampung hingga 25 orang, dan akan berpotongan di bagian tengah mata dan tampak seperti untaian DNA.

(Foto: UNStudio/SWNS)

Dengan desain seperti itu memberikan penumpang kesempatan untuk melihat dari sudut pandang dalam ataupun luar.

Di bawah Seoul Twin Eye ada kawasan hiburan yang diusulkan dengan ruang pameran, ruang pertunjukan, monorel, dan atraksi zip line untuk menambah pengalaman ekstra bagi pengunjung.

Atraksi yang berbasis di Peace Park ini juga akan melengkapi Stadion Seoul yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002.