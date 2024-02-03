Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selundupkan Ratusan Katak Beracun dalam Koper, Wanita Ini Diciduk Petugas Bandara

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |14:03 WIB
Selundupkan Ratusan Katak Beracun dalam Koper, Wanita Ini Diciduk Petugas Bandara
Katak beracun Harlequin (Foto: Save The Frogs)
A
A
A

SEORANG traveler wanita asal Brasil yang melakukan perjalanan ke Sao Paulo melalui Panama didakwa melakukan perdagangan satwa liar setelah kedapatan menyelundupkan 130 katak Harlequin di kopernya.

Ia diciduk di Bandara Internasional El Dorado Bogota oleh pihak berwenang pada Senin, 29 Januari 2024 lalu setelah hewan beracun itu ditemukan dikemas dalam tabung film kecil.

Hewan amfibi yang terancam punah ini dilaporkan bernilai USD1.000 atau setara dengan Rp15,7 juta per ekor.

Katak Harlequin

(Foto: Bogota's Environment Secretary)

Aksi penyelundupan ini mencuatkan keprihatinan serius atas perdagangan hewan liar, terutama bagi spesies yang terancam punah.

Pejabat berwenang melaporkan bahwa hewan yang dikenal sebagai katak panah beracun saat koper dibuka ditemukan dalam kondisi dehidrasi dan stres.

Melansir The Independent, Katak Harlequin sangat beracun dan lazim ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan.

Ia dianggap sebagai spesies yang terancam punah. Hewan ini, meskipun kecil, merupakan predator yang dapat membahayakan burung dan hewan lainnya dengan kelenjar kulitnya yang beracun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement