Simak, Tarif dan Cara Beli Tiket LRT Jakarta Nggak Pakai Ribet

LINTAS Raya Terpadu Jakarta, atau yang biasa dikenal sebagai LRT Jakarta, menjadi bagian integral dari sistem transportasi rel terpadu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).

Saat ini, LRT Jakarta mengoperasikan jalur sepanjang 5,8 km dengan enam stasiun yang melayani para penumpang. Proyek ini dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Layanan LRT dijalankan oleh PT LRT Jakarta, sebuah anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda), perusahaan milik daerah DKI Jakarta.

Pada bulan Juni 2016, proyek pembangunan sistem LRT ini dimulai dan mencapai status operasional penuh pada tanggal 1 Desember 2019.

LRT Jakarta membantu meningkatkan konektivitas dan mobilitas penduduk Jakarta dengan menyediakan alternatif transportasi yang efisien.

(Foto: Instagram/@lrtjkt)

Dengan enam stasiun yang tersebar strategis, LRT Jakarta berperan penting dalam mengurangi kemacetan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Nah, bagi Anda yang belum tahu bagaimana cara membeli dan berapa harga tiket LRT, berikut Okezone sajikan ulasan lengkapnya, seperti dikutip dari laman resmi LRT Jakarta.

Harga tiket

Tarif untuk perjalanan dengan Kereta LRT Jakarta memang sangat terjangkau, yaitu Rp 5.000 untuk sekali perjalanan. Tarif ini bersifat statis, artinya anda akan membayar Rp5.000 tidak peduli seberapa jauh jarak perjalanan yang anda tempuh.

Dengan tarif yang murah ini, LRT Jakarta menjadi pilihan transportasi yang ekonomis bagi masyarakat Jakarta.