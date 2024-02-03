Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bermodal Penjepit Dapur, Wanita Ini Lepaskan Kucing dari Lilitan Ular Paling Mematikan di Dunia

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |06:36 WIB
Bermodal Penjepit Dapur, Wanita Ini Lepaskan Kucing dari Lilitan Ular Paling Mematikan di Dunia
Ular coklat timur paling mematikan di dunia (Foto: Facebook/Rebecca Daynes)
SEORANG wanita asal Queensland ketakutan saat melihat salah satu ular paling mematikan di Australia melilit leher seekor kucing.

Wanita itu berbagi pengalaman mengerikannya di Facebook. Ia menemukan kucingnya tercekik lilitan ular coklat timur (eastern brown snake) yang dikenal sangat berbisa.

“Dalam keadaan penuh adrenalin, saya berhasil melepaskannya sendiri dengan penjepit dapur,” kata dia menyitir 9News.

Kucing terlilit ular paling mematikan di dunia

(Foto: Facebook/Rebecca Daynes)

“Sudah 24 jam berlalu dan sejauh ini Mabel (kucingnya) tidak menunjukkan gejala atau tanda kesakitan apapun," lanjut wanita yang tak diungkap identitasnya itu.

Selain itu, dia mengungkapkan Mabel juga menderita tumor otak. "Saya mulai berpikir dia abadi," candanya.

“Dia juga mencoba melarikan diri ke luar lagi pagi ini. Jadi, dia jelas belum mendapat pelajaran apapun," sebut wanita itu.

Halaman:
1 2
      
