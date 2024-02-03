Resep Risoles Rendah Kalori, Idaman Si Pejuang Diet!

RISOL salah satu jajanan tradisional, salah satu varian dari gorengan yang menjadi favorit banyak orang. Namun bagi para mereka yang sedang diet rendah kalori, terpaksa harus menghindari makanan ini.

Namun kali ini MNC Portal akan membagikan resep risoles yang bisa dinikmati juga oleh pelaku diet. Menurut Chef Devina Hermawan, risoles ini tanpa menggunakan tepung dan juga mayo.

"Cocok banget buat yang lagi jaga pola makan atau diet," ujar Chef Devina.

Penasaran resep dan cara membuatnya? Berikut ulasannya dari Instagram Chef Devina, @devinahermawan, Sabtu (3/2/2024), selamat mencoba di rumah!

Bahan kulit:

100 gr rolled oat

300 ml susu

2 butir telur

2 sdm maizena

¼ sdt garam