Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Risoles Rendah Kalori, Idaman Si Pejuang Diet!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |16:05 WIB
Resep Risoles Rendah Kalori, Idaman Si Pejuang Diet!
Resep risoles rendah kalori, (Foto: Instagram @devinahermawan)
A
A
A

RISOL salah satu jajanan tradisional, salah satu varian dari gorengan yang menjadi favorit banyak orang. Namun bagi para mereka yang sedang diet rendah kalori, terpaksa harus menghindari makanan ini.

Namun kali ini MNC Portal akan membagikan resep risoles yang bisa dinikmati juga oleh pelaku diet. Menurut Chef Devina Hermawan, risoles ini tanpa menggunakan tepung dan juga mayo.

 BACA JUGA:

"Cocok banget buat yang lagi jaga pola makan atau diet," ujar Chef Devina.

Penasaran resep dan cara membuatnya? Berikut ulasannya dari Instagram Chef Devina, @devinahermawan, Sabtu (3/2/2024), selamat mencoba di rumah!

Bahan kulit:

100 gr rolled oat

300 ml susu

2 butir telur

2 sdm maizena

¼ sdt garam

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement