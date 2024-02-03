Debat Capres Kelima, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Disebut Bakal Pakai Outfit Khusus

KETUA Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menyebutkan, pada debat Pilpres 2024 kelima mendatang, pasangan Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo siap hadir dengan gaya penampilan yang berbeda.

Pasalnya, diungkap Arsjad, Calon Presiden nomor urut 03 tersebut sudah mempersiapkan diri untuk mengenakan pakaian khusus untuk gelaran Debat Pilpres 2024 kelima nanti.

"Ada dong (outfit khusus yang dikenakan saat debat)," ujarnya pada wartawan, Sabtu (3/2/2024)

Namun sayangnya, dia belum mau membocorkan detail seperti apa pakaian yang bakal dikenakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat menghadiri debat Pilpres 2024 kelima nanti.