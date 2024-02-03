Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Debat Capres Kelima, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Disebut Bakal Pakai Outfit Khusus

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |20:42 WIB
Debat Capres Kelima, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Disebut Bakal Pakai Outfit Khusus
Outfit Ganjar Pranowo di debat capres, (Foto: Dok MPI)
A
A
A

KETUA Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menyebutkan, pada debat Pilpres 2024 kelima mendatang, pasangan Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo siap hadir dengan gaya penampilan yang berbeda.

Pasalnya, diungkap Arsjad, Calon Presiden nomor urut 03 tersebut sudah mempersiapkan diri untuk mengenakan pakaian khusus untuk gelaran Debat Pilpres 2024 kelima nanti.

"Ada dong (outfit khusus yang dikenakan saat debat)," ujarnya pada wartawan, Sabtu (3/2/2024)

Namun sayangnya, dia belum mau membocorkan detail seperti apa pakaian yang bakal dikenakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat menghadiri debat Pilpres 2024 kelima nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement