Potret Pedangdut Uci Farantika Berkebaya Hijau, Netizen: Nggak Ada Obat!

UCI Farantika merupakan seorang pedangdut yang dikenal seksi. Ia juga selalu tampil nyentrik dengan busana terbuka dan memamerkan beberapa tato di tubuhnya.

Unggahan fotonya di media sosial selalu ditunggu-tunggu oleh netizen khususnya kaum adam. Sebab dia selalu berpenampilan menggoda.

Seperti pada postingannya ini, Uci nampak anggun memakai kebaya hijau model kutubaru, Kebaya yang ia pakai itu terlihat ketat dan transparan.

Dia memadukan penampilannya dengan shoulder bag hitam dan rok batik mini. Rok pendek yang ia pakai ini membuat tato di pahanya begitu terlihat.

Uci Farantika terlihat pose duduk di mobil mewahnya. Tampilan rambutnya dikuncir dan sedikit berantakan, meski demikian tidak mengurangi kecantikannya.

Pada foto selanjutnya, Uci nampak pose hot masih di mobil kesayangannya. Parasnya nampak cantik dengan makeup tebal dan lipstik warna. Dia memberikan ekspresi bengong sambil melirik ke samping. Bibir seksinya di foto ini bikin netizen salfok.