HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Maria Vania Nge-PAP di Tempat Gym, Bikin Resah Netizen: Takut Suami Mampir ke Sini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |00:34 WIB
Potret Seksi Maria Vania Nge-PAP di Tempat Gym, Bikin Resah Netizen: Takut Suami Mampir ke Sini
Maria Vania. (Foto: Instagram)
MARIA Vania merupakan salah satu presenter yang jadi idola netizen. Tak hanya parasnya yang cantik, Maria Vania juga memiliki tubuh yang seksi hingga dikagumi para pria.

Melalui media sosial pribadinya, wanita asal Bandung ini kerap memamerkan keseksian tubuhnya. Tak heran bila postingannya selalu ditunggu-tunggu kaum adam.

Baru-baru ini, Maria Vania neg-PAP potret dirinya saat olahraga di gym. Ya, dia memang memiliki hobi olahraga sejak lama, kegiatan itu pun dia unggah di Instagramnya.

Dalam foto itu, dia terlihat menatap tajam ke arah kamera dengan latar alat gym. Vania tampil seksi memakai jumpsuit pendek berwarna abu-abu dipadukan dengan sneakers hitam dan sarung tangan.

Maria Vania

Jumpsuit yang ia pakai ini memiliki resleting di bagian depan yang sengaja ia buka hingga belahan dadanya begitu terlihat. Jumpsuit ketat yang ia pakai ini pun menunjukkan bentuk tubuhnya yang ideal dan seksi.

Vania terlihat memakai makeup natural dengan rambut panjang digerai. Dia pose berdiri dengan wajah fierce sambil memegang rambutnya. "I’d stare too," tulis Maria Vania seperti dikutip dari Instagram @maria_vania.

