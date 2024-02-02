4 Potret Eca Aura Tampil bak Barbie, Cantiknya Bikin Pangling

NAMA Eca Aura di dunia hiburan sudah tidak diragukan lagi. Setelah viral sebagai 'Gantungan Kunci Surya', kini Eca mendapat kesempatan untuk mengisi beberapa program acara di televisi.

Tak hanya itu, Perempuan asal Malang ini juga sempat terlibat dalam pemotretan dengan fotografer FD photography. Penampilannya nampak memesona dalam tema foto feminin bernuansa pink.

"Pink and cute," tulis keterangan dalam foto tersebut. Foto pemotretan Eca ini diunggah oleh akun Instagram sang fotografer dan direpost oleh Eca. Eca nampak memesona dalam pemotretan itu. Berikut rangkumannya dari Instagram @fdphotoghraphy90.

Pemotretan bernuansa pink

Potret Eca Aura atau yang kini dikenal dengan Eca Japasal tampil memukau dalam pemotretan terbarunya. Dalam pemotretan itu dia nampak feminin dengan nuansa pink. Eca terlihat pose memegang kacamata yang disematkan di kepalanya. Parasnya terlihat begitu cantik.

"Mundur wir, cantikmu kelewatan," kata @lukita***

"Eca cantik banget," tambah @shema***

Pose megang bunga

Pada foto selanjutnya terlihat Eca memakai strapless top dipadukan dengan mini skirt warna pink. DIa juga menambahkan sarung tangan lace warna pink yang menambah kesan mewah pada penampilannya. Perempuan yang dikabarkan dekat dengan Alam Ganjar ini pose cantik sambil memegang bunga bernuansa pink.