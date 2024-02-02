Cara Mencegah Penuaan Dini, Awali dengan Rajin Cuci Muka

ADA sejumlah cara mencegah penuaan dini yang terbukti efektif. Salah satunya dengan cara rajin merawat wajah dengan skincare.

Pilihlah skincare yang mengandung bahan khusus untuk mengatasi penuaan. Beberapa kandungan skincare anti-aging yang bisa Anda gunakan adalah retinol dan vitamin C.

Retinol memiliki manfaat seperti mempercepat regenerasi sel kulit, menyamarkan bintik hitam dan kerutan di wajah sehingga kulit Anda akan kencang dan berseri. Untuk mencegah penuaan, Anda disarankan untuk memakai retinol sejak berusia 25 tahun.

Sementara vitamin C, kaya akan antioksidan yang efektif untuk mengurangi dampak inflamasi, meratakan warna kulit dan meningkatkan kolagen. Anda bisa menggunakan serum atau pelembab yang mengandung kandungan di atas.

Selain rajin menggunakan skincare, penggunaan masker wajah juga sangat direkomendasikan. Sangat dianjurkan menggunakan masker yang menenangkan kulit saat malam hari.

Selengkapnya, berikut beberapa cara mencegah penuaan dini yang bisa kamu lakukan sejak usia muda.

Cara Mencegah Penuaan Dini

1. Rajin Cuci Muka

Idealnya, bersihkan wajah dua kali sehari dengan menggunakan sabun pencuci wajah khusus. Cuci muka setelah beraktivitas di luar dapat mencegah polusi, keringat, debu dan kotoran menumpuk di wajah. Apabila tidak dibersihkan, kotoran dan sel kulit mati bisa menumpuk dan memperparah tanda penuaan di kulit.

2. Gunakan Sunscreen

Paparan sinar matahari atau sinar ultraviolet yang berlebihan bisa menyebabkan munculnya berbagai tanda penuaan seperti warna kulit tidak merata, munculnya kerutan hingga risiko kanker kulit.

Karena itu, kamu disarankan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung, terutama di atas jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jika Anda harus keluar ruangan maka Anda harus memakai sunscreen atau tabir surya yang memiliki SPF di atas 30.

3. Eksfoliasi

Eksfoliasi adalah proses pengangkatan sel-sel kulit mati. Proses tersebut bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti chemical peeling dan physical peeling.

Chemical peeling adalah pengangkatan sel kulit mati dengan menggunakan produk skincare yang mengandung bahan eksfoliasi seperti AHA atau salycilic acid dan BHA. Sementara physical peeling adalah metode pengangkatan sel kulit mati dengan menggunakan scrub wajah.

Manfaat eksfoliasi di antaranya dapat mencegah munculnya komedo dan jerawat, merangsang kolagen, meratakan pigmentasi kulit yang tidak rata, sampai menyamarkan kerutan di wajah.

4. Makan Makanan Sehat

Makan makanan yang tidak sehat seperti makanan manis, junk food atau makanan tinggi kolesterol secara berlebihan bisa memicu penuaan dini. Makanan tersebut jika dikonsumsi berlebihan ternyata dapat merusak kolagen yang memiliki fungsi menjaga elastisitas kulit.

Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi penuaan dini dengan cara mengurangi konsumsi makanan tidak sehat dan memperbanyak mengonsumsi makanan kaya nutrisi dan seimbang seperti buah-buahan dan sayuran. Beberapa buah dan sayur yang bisa membantu menghambat penuaan diantaranya yaitu alpukat, blueberry, bayam, brokoli, pepaya dan semangka.