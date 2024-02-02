Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Astrid Pattynama, Ibu Shayne Pattynama yang Lagi Sakit

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |20:02 WIB
5 Potret Astrid Pattynama, Ibu Shayne Pattynama yang Lagi Sakit
Astrid Pattynama dan Anaknya. (Foto: Facebook)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indnoesia, Shayne Pattynama, resmi gabung klub Liga 1 Belgia, KAS Eupen, setelah sempat berstatus bebas transfer. Shayne Pattynama belum mendapatkan klub setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama raksasa Norwegia, Viking FK.

Shayne sendiri, hampir tiga tahun memperkuat Viking FK. Dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak awalnya karena mengurus ibunya di Belanda. Bahkan, Shayne tak mengikuti pemusatan latihan (Timnas) Indonesia meski sempat bergabung di awal.

Ibunya yang diketahui bernama Astrid Pattynama-Vonk memang tengah sakit di Belanda. Hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk menetap di Belanda untuk beberapa waktu.

Memang, saat ini Astrid Pattynama hanyalah orang tua yang tersisa dari Shayne Pattynama. Beberpaa waktu lalu setelah proses naturalisasi, Shayne pun mengunggah potret keduanya di akun Instagramnya.

Foto di depan patung

Astrid Pattynama

Keduanya orang tua Shayne nampak berfoto di depan patung. Astrid pun nampak cantik dengan kemeja dan roknya. Sementara ayah Shayne memilih menggunakan outfit atasan putih dengan celana merah.

Foto di Prambanan

Astrid Pattynama

Kali ini, keduanya terliat tengah berlibur di Candi Prambanan. Astrid terlihat menggunakan outfit serba biru, sementara ayahnya Shayne terlihat menggunakan outfit serba merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/194/3152119/baju_marks_and_spencer_lionesses_euro_2025_dikecam_karena_dinilai_kusam_dan_seperti_seragam_koki-fZwj_large.jpg
Baju Marks and Spencer Lionesses Euro 2025 Dikecam karena Dinilai Kusam dan Seperti Seragam Koki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/612/2988593/potret-thom-haye-pemain-timnas-naturalisasi-asal-belanda-yang-buat-perempuan-terpana-3ichA2ZFES.jpg
Potret Thom Haye, Pemain Timnas Naturalisasi asal Belanda yang Buat Perempuan Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/612/2988062/5-potret-cyrus-margono-kiper-naturalisasi-timnas-yang-punya-wajah-tampan-yPzJMP2wwC.jpg
5 Potret Cyrus Margono, Kiper Naturalisasi Timnas yang Punya Wajah Tampan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/612/2987089/5-potret-marteen-paes-calon-kiper-timnas-keturunan-indonesia-belanda-5nZTM9ILo6.jpg
5 Potret Marteen Paes, Calon Kiper Timnas Keturunan Indonesia-Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/612/2986495/5-potret-jay-idzes-pemain-timnas-naturalisasi-asal-belanda-yang-berparas-tampan-Zd4U58x3Hh.jpg
5 Potret Jay Idzes, Pemain Timnas Naturalisasi asal Belanda yang Berparas Tampan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/612/2986449/5-potret-nathan-tjoe-a-on-bek-kiri-naturalisasi-campran-jawa-belanda-C5hgBtLVq4.jpg
5 Potret Nathan Tjoe-A-On, Bek Kiri Naturalisasi Campuran Jawa-Belanda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement