5 Potret Astrid Pattynama, Ibu Shayne Pattynama yang Lagi Sakit

PEMAIN Timnas Indnoesia, Shayne Pattynama, resmi gabung klub Liga 1 Belgia, KAS Eupen, setelah sempat berstatus bebas transfer. Shayne Pattynama belum mendapatkan klub setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama raksasa Norwegia, Viking FK.

Shayne sendiri, hampir tiga tahun memperkuat Viking FK. Dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak awalnya karena mengurus ibunya di Belanda. Bahkan, Shayne tak mengikuti pemusatan latihan (Timnas) Indonesia meski sempat bergabung di awal.

Ibunya yang diketahui bernama Astrid Pattynama-Vonk memang tengah sakit di Belanda. Hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk menetap di Belanda untuk beberapa waktu.

Memang, saat ini Astrid Pattynama hanyalah orang tua yang tersisa dari Shayne Pattynama. Beberpaa waktu lalu setelah proses naturalisasi, Shayne pun mengunggah potret keduanya di akun Instagramnya.

Foto di depan patung

Keduanya orang tua Shayne nampak berfoto di depan patung. Astrid pun nampak cantik dengan kemeja dan roknya. Sementara ayah Shayne memilih menggunakan outfit atasan putih dengan celana merah.

Foto di Prambanan

Kali ini, keduanya terliat tengah berlibur di Candi Prambanan. Astrid terlihat menggunakan outfit serba biru, sementara ayahnya Shayne terlihat menggunakan outfit serba merah.