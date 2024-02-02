Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Lebih Suka Ciuman Dahi, Pertama Ada Si Aries

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |15:00 WIB
4 Zodiak Lebih Suka Ciuman Dahi, Pertama Ada Si Aries
Zodiak lebih suka ciuman dahi, (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP bentuk ciuman punya makna tersendiri, dan ciuman di dahi sering kali dianggap sebagai tanda ekspresi cinta yang halus, begitu lembut dan punya makna mendalam. Bentuk emosional ini tak hanya romantisme, tetapi juga mencakup ikatan kekeluargaan, persahabatan, dan jaminan keamanan.

Menariknya, dilihat dari kacamata astrologi, di antara zodiak-zodiak yang ada, di antaranya ada beberapa cenderung yang lebih menyukai ciuman di dahi. Penasaran? Dilansir dari Astrotalk, Minggu (4/2/2024) berikut empat zodiak yang suka ciuman dahi tersebut.

1. Aries: Individu dengan zodiak ini dikenal dengan jiwa berani dan semangat petualangannya. Namun, di balik kepribadian yang kuat tersebut, mereka menginginkan kepastian dan kasih sayang. Ciuman di dahi menjadi bentuk emosional dan cinta bagi mereka.

2. Cancer: Bagi Cancer ikatan keluarga dan emosional adalah segalanya. Ciuman di dahi adalah hal yang berharga bagi dirinya , sebagai bentuk ekspresi keamanan dan kehangatan dalam hubungan pribadi yang dijalani.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
