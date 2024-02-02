Duh! 4 Zodiak Ini Sering Dianggap Paling Kasar Loh!

KEPRIBADIAN seseorang bisa dilihat dari lingkungan, teman dan juga diri mereka sendiri. Jika ada orang yang begitu lembut dan gentle, nah sebaliknya ada beberapa orang yang sering dianggap kasar karena sifat-sifat tegas dan intens dari dirinya.

Karakter seperti ini, sedikit banyak bisa terbaca dari traits alami tanda zodiak yang dimiliki. Pasalnya beberapa zodiak yang dianggap hadir sebagai orang bersifat kasar. Meski pun begitu, masing-masing dari zodiak ini memiliki kelebihan dan daya tarik unik tersendiri. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (3/2/2024) berikut empat zodiak yang disebut paling kasar.

1. Aries: Zodiak Aries dikenal sebagai pionir yang berani dan suka berpetualang. Karena dorongan hasrat dan keinginan mereka untuk mencapai kesuksesan, terkadang membuat mereka terlihat kurang ajar dan tidak peka terhadap perasaan orang lain.

2. Leo: Leo memiliki sikap kerajaan yang bisa dianggap sebagai kesombongan. Meskipun mereka menyukai perhatian, kekaguman, dan merasa dihargai, terkadang Leo tanpa disengaja mengabaikan perasaan orang lain.

