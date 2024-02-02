Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak yang Jarang Menangis, Si Taurus Nomor 1

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |20:00 WIB
3 Zodiak yang Jarang Menangis, Si Taurus Nomor 1
Zodiak jarang menangis, (Foto: Freepik)
A
A
A

MENANGIS jadi salah satu sebagai ekspresi alami dari emosi seseorang, dengan menangis bisa menjadi bentuk pelepasan hal yang dirasakan. Baik itu bahagia, terharu, kaget, hingga sedih.

Namun ternyata, ada loh sebagian orang yang jarang menangis, walau dalam situasi putus cinta, hari buruk, atau saat momen menyayat hati. Karakter seperti ini ternyata bisa dilihat dari zodiak yang dimiliki.

Berdasarkan zodiak, ada beberapa orang yang tetap tenang dan tegar, sehingga mereka jarang meneteskan air mata. Melansir dari Bustle, Sabtu (3/2/2024) berikut tiga zodiak yang disebut jarang menangis.

1. Taurus: Para pemilik zodiak Taurus dikenal akan kemampuannya mengatasi segala sesuatu dengan kecepatan yang stabil dan seimbang. Mereka pandai mengelola stres dan tekanan dengan tetap tenang.

Pemilik zodiak ini cenderung tidak mudah terpengaruh secara emosional oleh gejolak kehidupan. Taurus lebih suka menahan emosinya dan mengatasi masalah dengan ketenangan daripada menangis.

Halaman:
1 2
      
