Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Paling Menarik, Charming Banget!

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |15:00 WIB
4 Zodiak Paling Menarik, Charming Banget!
Zodiak paling menarik, (Foto: Freepik)
A
A
A

MENJADI menarik tak selalu berkaitan dengan penampilan fisik atau visual semata. Keunikan dan daya tarik seseorang melibatkan lebih dari itu, mulai dari pesona, percaya diri, dan karakter yang unik.

Salah satunya jika dilihat berdasarkan astrologi, ada beberapa zodiak yang memancarkan daya tarik dirinya masing-masing dengan sempurna, mulai dari penuh misteri hingga percaya diri. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (3/2/2024) berikut empat zodiak yang paling menarik, charming banget!

1. Scorpio: Zodiak ini dikenal sebagai pawang yang penuh misteri. Dengan tatapan tajam dan aura yang intens, para Scorpio mampu memikat siapa pun yang berani mendekat. Sikap penuh gairah, dan misterius yang menciptakan daya tarik mereka tersendiri.

2. Libra: Si Libra dikenal sebagai sosok yang anggun, dengan ciri khasnya yang berfokus pada keseimbangan dan harmoni, Libra memancarkan keindahan dalam segala hal. Tipe orang yang dengan mudah merajut hubungan dengan kelembutan dan kecerdasan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement